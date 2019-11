Trotz Geldspielgesetz: Kommt der weltgrösste Poker-Anbieter zurück in die Schweiz?

Pokerstars und das Casino Davos, respektive das Grand Casino Baden, halten sich derweil bedeckt, wenn es um Konkretes geht. Beide wollen weder bestätigen noch dementieren, dass sie zusammen an der Genehmigung arbeiten. Das dürfte seinen Grund haben: Dass die Eidgenössische Spielbankenkommission die Bewilligung tatsächlich erteilt, ist noch nicht sicher. Bisher ging man davon aus, dass die Zusammenarbeit mit internationalen Anbietern nur schwer möglich ist. Denn die wichtigsten Geschäftspartner der Schweizer Casinos müssen per Gesetz einen «guten Ruf» vorweisen. Diesen hat laut Verordnung nicht, wer in den letzten fünf Jahren ohne Bewilligung in der Schweiz tätig war, was Pokerstars und die meisten anderen grossen Anbieter zweifellos waren.

Das Gesetz hat ein Schlupfloch

Doch die Verordnung sieht nun eine Ausnahme für die Zusammenarbeit mit internationalen Poker-Anbietern vor. Wenn sie einen Kriterienkatalog erfüllen – unter anderem müssen sie nach Inkrafttreten des Geldspielgesetzes Schweizer ausgesperrt haben –, «kann» die Spielbankenkommission eine Bewilligung erteilen. Grand-Casino-Baden-Chef Brose sagt: «Wir sind mit der Spielbankenkommission in Gesprächen und klären momentan offene Punkte und eine möglichst baldige Inbetriebnahme ab.» Klar ist schon jetzt: Die Schweizer Spieler sollen Zugang haben zum grossen internationalen Spielerpool des ungenannten «namhaften Anbieters», also nicht einfach nur unter sich spielen müssen.

Leo Eiholzer