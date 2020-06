Trotz Empfehlung des Bundes: Mehrheit der Schweizer plant Ferien im Ausland

(rwa) «Ich brauch Schweiz»: Mit diesem Slogan soll dem Tourismus hierzulande nach Corona wieder Schwung verliehen werden. Am Freitag hat die Marketingorganisation Schweiz Tourismus ihre neue Kampagne vorgestellt. Ob die Schweizerinnen und Schweizer aber dieses Jahr alle im eigenen Land ihre Ferien verbringen werden, ist ungewiss. Darauf deutet eine Umfrage des Link Instituts hin, die der «Schweiz am Wochenende» vorab vorliegt.

Wer Reisepläne hat, möchte seine Ferien zumeist in einem Hotel oder einer Ferienwohnung verbringen (61 Prozent). Jeder sechste will in seine Zweitwohnung oder auf den Campingplatz.

Für die Umfrage hat das Marktforschungsinstitut Link zwischen dem 28. Mai und 2. Juni 1200 Personen in allen Landesteilen befragt.