Trend rückläufig: BAG meldet am Dienstag  4560 neue Coronafälle

(rwa) Nachdem am Wochenende im Schnitt 4279 Neuansteckungen pro Tag gemeldet wurden, bleiben die Zahlen mit 4560 am Dienstag tiefer als in der Vorwoche, als noch 5980 Fälle gemeldet worden waren. Bei 19'495 Tests betrug die Positivitätsrate 23,4 Prozent.

In den letzten 24 Stunden mussten zudem 299 Personen mit dem Coronavirus in ein Spital eingeliefert. Am Wochenende waren es insgesamt 483 gewesen. Weiter meldet das BAG am Dienstag 142 neue Todesfälle. Insgesamt kamen damit 3300 Menschen ums Leben, dies bei gesamthaft 274'534 bestätigten Coronainfektionen in der Schweiz und in Liechtenstein.