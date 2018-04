«Auf lange Sicht führt kein Weg an der Einführung eines dritten amtlichen Geschlechts vorbei», sagt die SP-Nationalrätin Rebecca Ruiz (Waadt). «Und sei es nur, weil wir uns an andere Gesetzgebungen anpassen müssen.» Ruiz hat dabei die Entwicklung in Deutschland im Blick. Das dortige Bundesverfassungsgericht entschied im Oktober, das deutsche Personenstandsrecht müsse neben «weiblich» und «männlich» eine dritte Möglichkeit vorsehen. Ruiz sowie die grüne Basler Nationalrätin Sibel Arslan reichten in der Folge je einen Vorstoss zum Thema ein. Der Bundesrat soll aufzeigen, welche Folgen ein drittes Geschlecht hätte. Die Vorstösse wurden im Plenum noch nicht behandelt. Der Bundesrat sei aber überzeugt, dass sich die Schweiz mit der Frage eines dritten Geschlechts auseinandersetzen müsse, heisst es beim Bundesamt für Justiz. Die Regierung werde dazu einen Bericht erstellen.

Kein Verständnis dafür hat der Genfer SVP-Nationalrat Yves Nidegger, der die Vorstösse zur Einführung eines dritten amtlichen Geschlechts bekämpft: «Einmal mehr versucht Justizministerin Sommaruga, die gesellschaftspolitische Avantgarde zu bilden. Das ist aber nicht die Rolle des Gesetzgebers.» Für Intersexuelle, die sich nicht eindeutig dem weiblichen oder männlichen Geschlecht zuordnen liessen, könnten die geltenden Kategorien zwar tatsächlich ein Problem darstellen. «Diese Fälle sind aber so selten, dass kein Handlungsbedarf besteht.» Pro Jahr kämen in der Schweiz etwa 40 Kinder mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung zur Welt, schrieb der Bundesrat 2016.

Nebensächlich ist ein drittes amtliches Geschlecht auch für die Organisation Zwischengeschlecht.org. Ungleich wichtiger sei ein Verbot der «Intersex-Genitalverstümmelungen» – also der Operationen, mit denen Intersexuellen im Kindesalter ein Geschlecht zugewiesen wird.

Kinderspital ist zurückhaltend mit Operationen

Der Bundesrat hielt vor zwei Jahren fest, mit irreversiblen Behandlungen müsse wenn immer möglich zugewartet werden, bis das Kind alt genug sei und selber darüber entscheiden könne. Das Kinderspital Zürich hält auf Anfrage fest, entsprechende Operationen würden «grundsätzlich nur noch sehr zurückhaltend» und immer unter individueller Beurteilung des Kindswohls durchgeführt. Daniela Truffer von Zwischengeschlecht.org sagt hingegen: «Die Genitalverstümmelungen werden unverändert von der IV bezahlt und in Kinderspitälern durchgeführt.»

In den Augen von Sibel Arslan könnte ein drittes amtliches Geschlecht hier durchaus Abhilfe schaffen: «Intersex-Menschen müssten nach der Geburt nicht operiert werden, weil sie ja nicht mehr einem Geschlecht zugeordnet werden müssten.» Arslan kann sich wie Rebecca Ruiz gar einen vollständigen Verzicht auf die Eintragung eines Geschlechts im Personenstandsregister vorstellen: «Das binäre Geschlechtssystem zu hinterfragen, ist auch in der Schweiz kein Tabu mehr.»