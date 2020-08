Tragödie in der Gangsta-Rap-Szene: Zwei Teenager sterben unter ungeklärten Umständen

Auf dem Zollikerberg, einer hübschen Wohngegend 200 Meter über dem Zürichsee, ereignet sich am Sonntag etwas Unvorstellbares. Zwei 15-Jährige werden tot in einer Wohnung gefunden. Fest steht erst, dass es sich nicht von einem Gewaltdelikt ausgegangen wird. Spekuliert wird, die Teenager seien an Drogen gestorben. Alarmiert wurde die Polizei von einem 18-jährigen Kollegen, der sich in der Wohnung befand. Er sitzt in Haft und wird verdächtigt, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstossen zu haben.

Die Tragödie geschieht in einem speziellen Milieu. Der Stiefvater des einen 15-Jährigen ist einer der bekanntesten Gangster-Rappern von Zürich. Er ist der Anführer des Rapkollektivs «Gsezhlos». ZH in der Wortmitte steht für Zürich. Auch die Mutter gehört der Truppe an. Das Paar lebt in der Wohnung, in der die Jugendlichen starben, war am Sonntag aber nicht anwesend.

Die Welt der Gangster-Rapper basiert auf einer Differenz zwischen Schein und Sein. Das Rapkollektiv bildet in Videoclips sämtliche Klischees des Genres ab. Die Männer posieren vor Sportautos, hantieren mit Messern und Maschinengewehren, dichten über ihr Leben im Untergrund und degradieren Frauen zu Sexobjekten, die mit ihren nackten Hintern wackeln.