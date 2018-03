Alles andere als in Feierlaune war am Sonntag Maximilian Reimann. Der SVP-Nationalrat ist selbst ehemaliger SRG-Mitarbeiter wetterte in einem Interview bei Tele M1: «Die SRG ist ein Staat im Staat, ein grosser Moloch und hat das ganze politische Spektrum in Bern hinter sich.» Das deutliche Nein sei deshalb keine Überraschung. «Die SRG ist zu gross, sie kann sich leisten, was sie will, und wird nicht kontrolliert.» Dieses «Pseudo-Vereinswesen» müsse jetzt durch Strukturreformen beseitigt worden, fordert er.