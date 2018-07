Im Sommer 2017 verbreitete sich eine Wortschöpfung rasend schnell: Overtourism. Was dem Phänomen globale Aufmerksamkeit brachte, war nicht ein plötzlicher Wachstumsschub. Die Touristenströme waren zuvor über Jahrzehnte angeschwollen.

Der Begriff war nicht neu, er wurde fünf Jahre zuvor geprägt. Neu war der Aufstand der Anwohner. In Venedig marschierte sie gegen Kreuzfahrtschiffe. In Barcelona hielten sie Busse auf und sprayten an die Wände: «Tourists go home».

Im Sommer 2018 fürchten solche Gegenreaktionen auch schweizerische Touristiker. Hotelleriesuisse, Verband der Schweizer Hoteliers, will nicht zuwarten bis in Luzern, Interlaken oder Vitznau ein «Tourists not welcome» an Häuserwänden prangert.

Andreas Züllig, Präsident des Verbands, befürwortet daher Massnahmen: «Wir müssen versuchen, die Touristenströme mit sanften Eingriffen in den Markt zu steuern.» Dafür seien etwa Schwellenwerte zu prüfen, um die maximale Besucherzahl an einem Ort zu begrenzen.

Konkret will Züllig bei Airbnb ansetzen. «Die Vermittlungsplattform kann dazu beitragen, dass sich unter lokalen Anwohnern eine tourismusfeindliche Stimmung verbreitet», sagt der Bündner Hotelier. Zum Beleg verweist er auf eine Studie, die das Bundesamt für Wohnungswesen herausgegeben hat.

Die Hochschule Luzern kommt da zum Schluss, gewisse Typen von Sharing entzögen Wohnungen dem lokalen Markt. «Wohnraum wird durch Touristen oder Geschäftsreisende genutzt, die eine höhere Zahlungsbereitschaft haben.» Hingegen hätten Einheimische das Nachsehen, die eine dauerhafte Bleibe suchten.

Hotelleriesuisse will dem beikommen, indem Gesetze und Verordnungen angepasst werden. Ein Vorbild sei etwa Bern, das seine Altstadt generell für Airbnb sperren liess. «Solche begrenzten Verbote können in anderen Städten sinnvoll sein», so Züllig.

Vor allem will der Verband verhindern, dass professionelle Anbieter noch mehr Wohnungen zur Miete auf Airbnb & Co stellen. Dagegen brauche es Auflagen, wie: Wohnungen dürfen höchstens zwei Mal pro Jahr untervermietet werden, jeder Anbieter darf maximal drei Wohnungen oder Zimmer ausschreiben.

Super-Anbieter mit 184 Wohnungen

Die Forderungen wurden in Bern platziert. Dort ist das Bundesamt für Wohnungswesen beauftragt, mietrechtliche Verordnungen den neuen Online-Plattformen anzupassen. So sollen neu zwar Mieter eine simple rechtliche Grundlage erhalten, um Wohnung oder Zimmer online kurzfristig zur Untermiete anzubieten. Gleichzeitig sollen Vermieter die Zustimmung dafür verweigern können. Etwa dann, wenn dadurch regelmässig Unbekannte den Schlüssel zur Liegenschaft erhalten.

Die Professionalisierung der Vermittlungsplattformen ist in den Statistiken des Walliser Tourismusobservatoriums zu erkennen. Kleine Anbieter mit nur einem Objekt verlieren an Bedeutung. Solche Zubrot-Verdiener kommen heute von allen online ausgeschriebenen Wohnungen und Zimmern noch auf 54 Prozent, im Jahr 2015 waren es 66 Prozent.

Dagegen haben Profis mit mehr als 10 Objekten heute einen Anteil von 19 Prozent, 2015 erst 5 Prozent. Mittlerweile vermieten 16 Super-Anbieter über 100 Objekte, der grösste gar 184. Airbnb hat längst erkannt, dass «Overtourism» das eigene Geschäftsmodell gefährdet. Im Juni brachte das US-Unternehmen eine Studie mit Gegenargumenten heraus.