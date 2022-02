Tourismus Alle kritisieren die Olympischen Spiele in Peking. Alle? Nein, in Verbier träumt man vom grossen Geschäft Verbier arbeitet im Tourismus mit einem der drei Olympia-Austragungsorte zusammen. Ziel ist es, Gäste aus China ins Wallis zu locken. Schweizer Skifahrende sollen derweil den umgekehrten Weg antreten.

Wenn die Skispringer an den Olympischen Winterspielen von der Schanze abheben und die Langläuferinnen um Medaillen kämpfen, dürfte eine Walliser Gemeinde besonders interessiert in den Fernseher schauen. Schliesslich verbindet Val de Bagnes, zu welchem unter anderem der Wintersportort Verbier gehört, eine spezielle Beziehung mit dem 7990 Kilometer entfernten chinesischen Verwaltungsdistrikt Chongli. Dieser ist neben Peking und Yanqing einer von drei Austragungsorten der vom 4. bis 20. Februar andauernden Winterspiele.

Blick auf den Snow Park in Chongli – einem von drei Austragungsorten der Olympischen Winterspiele. Bild: Andy Wong / AP (3. Februar 2022)

Blicken wir zurück: Im Jahr 2015 empfing Verbier eine 30-köpfige Delegation rund um die zweite Vizepremierministerin Chinas, Liu Yandong. Die damals mächtigste Frau des Landes sprach anlässlich ihres Besuches einen Satz aus, der die Herzen im Walliser Wintersportort höher schlagen liess:

«Ich habe entschieden, dass Verbier unser Partner bei der Entwicklung des Skisports in China werden soll.»

Im Februar 2017 wurde dieses Versprechen formalisiert – in der Form einer Absichtserklärung zwischen der damaligen Gemeinde Bagnes und dem chinesischen Distrikt Chongli. Vorgesehen war, dass die Tourismusregion Verbier mit ihrem Know-how in China beim Aufbau der Skigebiete hilft. Das Reich der Mitte hat den Wintersport erst vor einigen Jahren für sich entdeckt. Im Gegenzug sollen Chinesinnen und Chinesen den Weg ins Wallis finden und dort eine «originale» Skidestination erleben.

Influencer machen Region bekannt

Nun, fünf Jahre später, stellt sich die Frage: Was ist aus den Träumen vom grossen Geschäft geworden?

Aktiv in die Partnerschaft involviert war das Bergbahnunternehmen Téléverbier, das die Skigebiete Verbier, La Tzoumaz und Bruson und damit über 203 Pistenkilometer betreibt. «Wir hatten Skilehrpersonen aus China, die nach Verbier kamen, um den chinesischen Gästen das Skifahren beizubringen», erzählt Direktor Laurent Vaucher. Zudem habe es mehrere Besuche von chinesischen Medienschaffenden und Influencern gegeben, um die Sichtbarkeit der Region im fernen Land zu erhöhen. Doch dann kam die Coronapandemie, weswegen die Partnerschaft derzeit im «Standby-Modus» sei, erklärt Vaucher. Er betont aber:

«Sobald die Gesundheitssituation es zulässt, werden wir die Zusammenarbeit wieder aktivieren.»

Schliesslich sei Verbier ein internationaler Ferienort, der Wert auf alle Gäste unabhängig ihrer Herkunft lege.

Das Skigebiet von Verbier hofft in Zukunft auf zahlreiche chinesische Gäste. Bild: Leo Duperrex / Keystone

Dass man in Verbier an der Zusammenarbeit mit China festhält, mag überraschen. Seit längerem steht das Land unter Beschuss wegen der Verletzung von Menschenrechten, unter anderem im Zusammenhang mit der Unterdrückung der Uiguren. Darauf angesprochen erwidert Vaucher: «Es ist nicht Aufgabe von Téléverbier, sich zu politischen Aspekten zu äussern, auch wenn diese noch so ärgerlich sind.»

Zwischen den Behörden herrscht Funkstille

Verflogen scheint die Euphorie über die Partnerschaft derweil bei den Gemeindebehörden. «Seit Beginn dieser Legislaturperiode und der Einrichtung der neuen Gemeinde Val de Bagnes hatten wir keine Kontakte mehr mit China», hält Generalsekretär Pierre-Martin Moulin fest. Der Austausch sei über die Exekutive der Gemeinde Bagnes erfolgt, die es seit einer Fusion per Januar des letzten Jahres nicht mehr gibt.

Der ehemalige Gemeinderat habe zu Beginn der Zusammenarbeit chinesische Delegationen empfangen, führt Moulin aus. Diese seien sehr neugierig gewesen, die hiesige politische Funktionsweise, die Steuerung des Tourismus und die Verbindungen der Gemeinde zu den Wirtschaftsakteuren kennenzulernen.

«Seitdem haben wir den Prozess nie wieder in Gang gesetzt, und sie haben uns auch nicht wieder kontaktiert, da sie mit den Vorbereitungen für die Olympischen Spiele beschäftigt waren und dann vom Coronavirus gebremst wurden.»

Fünf Tage lang gratis Skifahren – in China

Hemmend aus Sicht des Tourismus wirken die derzeit in China geltenden rigorosen Ein- und Ausreisebestimmungen. Ob diese bald gelockert werden und wieder mehr chinesische Gäste den Weg in die Schweiz finden, bleibt abzuwarten. Gleichwohl versucht sich das Bergbahnunternehmen Téléverbier im Internet bereits mit einem Angebot zu positionieren. Demnach können Besitzende eines Jahresabos des Skigebiets «Verbier 4Vallées» fünf Tage lang gratis im Partner-Skigebiet Wanlong über die Pisten brausen. Umgekehrt profitieren die chinesischen Skifahrerinnen und Skifahrer von denselben Konditionen.