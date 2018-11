Ich trete auf Ende Jahr als Nationalrat zurück. Ich habe es gesehen. Meine schönste Zeit mit dem Amt als SVP-Präsident habe ich hinter mir. Irgendwann wird auch der Politbetrieb in Bern repetitiv. Ausserdem habe ich mehr als die Hälfte meines Lebens in Bundesbern verbracht. Neben der Politik ist meine Familie, mein Bauernhof und der Landgasthof, immer etwas zu kurz gekommen. Ich werde nun meine letzte Session in Angriff nehmen. Damit schliesst sich der Kreis.

Die Kommandobrücke ist besetzt, dort war ich einmal. Mein Abgang von der politischen Bühne ist kein Schnellschuss, sondern ein logischer Schritt. Nach meinem Rücktritt als SVP-Präsident war für mich selbstverständlich, dass ich den neuen Kräften helfe, Fuss zu fassen. Aber nun hat sich alles eingespielt. Diese Aufgabe ist erledigt. Zudem habe ich überlegt: Zöge ich die Legislatur durch, müsste meine Partei in St. Gallen bei den Parlamentswahlen im nächsten Herbst mit einem Bisherigen weniger antreten, was zu einem Sitzverlust führen könnte. Also mache ich lieber Platz für einen Jungen.

Jeder hat seine eigene Ausstrahlung. Was ich generell in der Politik vermisse, ist die Authentizität. Ich kam so jung in die Politik, dass gar keine Zeit blieb, um mir eine Rolle zurechtzulegen. Ich habe gar nie gelernt, mich diplomatisch auszudrücken. Redete, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Der SVP werde ich ewig verbunden sein. Denn ich weiss, wie viel ich dieser Partei zu verdanken habe und ich weiss auch, welchen Menschen in der SVP ich speziell viel zu verdanken habe. Herausragend dabei sind Christoph Blocher und Hans Uhlmann, weil sie mich von Beginn an begleitet haben, wir die ganze Bandbreite der Emotionen zusammen durchlebt haben.

Einige von ihnen haben vorher in ihrem Leben noch nie selber Löhne bezahlt oder ein Geschäft geführt, lassen sich dann aber im Tesla durch die Gegend chauffieren. Mit Verlaub: Diese Auswüchse widern mich an. Schauen Sie nur nach Genf. Da macht Stadtrat Guillaume Barazzone tatsächlich 17'000 Franken Telefonspesen geltend. Er sitzt übrigens auch für die CVP im Nationalrat. So einer sollte sich schämen und sofort zurücktreten. Ich habe dem Bund in 23 Jahren nie auch nur einen Rappen Spesen in Rechnung gestellt. Aber offenbar gibt es viele Parlamentarier, die selbst die Kosten für ein Parkticket am Bahnhof noch an den Bund schicken.

…Genau deshalb. Das sind eher Dinge, die mich abschrecken. Denn ich habe viele Politiker gesehen, die abgehoben sind, sobald sie in der Limousine hinten eingestiegen sind. Am meisten Mühe bereiteten mir in der SVP sowieso die Exekutivpolitiker. Je mehr Regierungsräte und Bundesräte, desto mehr Sorgenkinder.

Widmer-Schlumpf war nicht unsere Kandidatin, wir hatten keine Vakanz. Deshalb stellten wir uns zurecht die Frage: Was soll die SVP überhaupt noch in der Regierung? Immer nur ausbaden, was uns die anderen Parteien, halbe und andere Bundesräte einbrocken, ist sehr unbefriedigend. Ich hoffe doch sehr, dass es uns nun gelingt, bei den kommenden Wahlen den Bundesrat Mitte-Rechts zu positionieren.

Nein. Wir von der SVP sind halt klar positioniert und nicht so attraktiv. Wenn es Bestechungsversuche gibt, dann eher bei wackligen Mitte-Politikern. Sicher, ab und zu habe ich mich schon über den Enthusiasmus einzelner Parlamentarier bei Beschaffungsgeschäften gewundert. Die schlimmste Kommission, die ich in dieser Hinsicht erlebt habe, ist die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK). Es läuft vielleicht nicht unter Korruption. Aber eigentlich ist es das, wenn man sieht, dass fast jedes Mitglied ein Mandat hat im Bereich Krankenkassen, Spital- oder sonstigen Gesundheitsverbänden. Die Politiker sitzen nicht zufällig in dieser Kommission. Da wird auch in die eigene Tasche gewirtschaftet.

Für mich war respektlos, was Widmer-Schlumpf gemacht hat. Wenn man hinter dem Rücken der eigenen Leute mit dem Gegner kooperiert. Es ging ihr um das eigene Ego und nicht um das Wohl des Landes. Sowas kann man nicht schönreden. Kurz vor der Wahl sagte sie mir ins Gesicht: «Hör Toni, ich kann mir nicht vorstellen, ohne Fraktion in Bern zu politisieren.» Für mich Naivling war das ein Nein. Immerhin haben alle Parteien nach diesem unrühmlichen Fall einen Kulturwandel vollzogen. Denn seither hält sich die Bundesversammlung an die Vorschläge der Parteien. Auch die SP war damit konfrontiert, dass Mitglieder in den Bundesrat gewählt wurden, die möglichst weit weg von der Parteilinie politisierten.

Und bei der FDP?

Als ich nach Bern kam, erlebte ich tolle Abende mit der sogenannten Stahlhelm-Fraktion mit Ueli Fischer, Rolf Hegetschweiler, Georg Stucki und Toni Dettling, um nur ein paar Namen zu nennen. Das waren zuverlässige Typen, mit denen man zusammenarbeiten konnte. Heute kommt es kaum noch vor, dass man sich über die Parteigrenzen hinaus zum Abendessen verabredet.

Ich habe aber auch von lustigen Zugfahrten mit Ihnen, Christian Levrat und Christoph Darbellay und ziemlich viel Wein gehört.

Ja, das kam schon mal vor. Auf der menschlichen Ebene hatte ich mit fast niemandem Probleme. Am ehesten vielleicht mit Philipp Müller.

Warum?

Er hat mich mal an einem Mittwoch angerufen und vorgeschlagen, dass wir am Freitag nicht in die Arena gehen sollten. Ich sagte: Gute Idee, ich wollte eh nicht hin. Als ich Freitag spätabends von einer Veranstaltung nach Hause kam und die Wiederholung der Arena schaute, sah ich tatsächlich Philipp Müller am Pult stehen. Für einen Bauern wie mich, der Verträge noch per Handschlag besiegelt, ist so was ein unsäglicher Vertrauensbruch. Fortan hatte ich einfach meine liebe Mühe mit ihm. So etwas habe ich mit Levrat und Darbellay nie erlebt. Gut, die beiden waren massgeblich an Blochers Abwahl beteiligt und allein deshalb schon in einer Schublade (lacht). Am besten hatte ich es mit Fulvio Pelli. Er war auch schon hier im Haus der Freiheit. Sowieso: Zu den Tessinern habe ich meist einen guten Draht. Auch Ignazio Cassis hat mich schon im Toggenburg besucht. Noch ein Wort zu Levrat.

Bitte?

Auch wenn er knallhart in eine andere Richtung politisiert muss ich ihm attestieren: Für die Position, die die SP vertritt, holt sie extrem viel raus. Nicht die SP ist isoliert, sondern zunehmend die SVP. Allerdings muss er sich nicht zuviel einbilden. Nichts ist einfacher heute, als eine Allianz gegen die SVP zu schmieden, dem Geld der Wirtschaftsverbände und der medialen Einheitsbrei sei Dank. Aber wir von der SVP können ja nicht unsere Ideale verraten. Wenn die anderen sich eher den Sozialisten annähern als uns, ist das der Entscheid der Mitte-Parteien. Deshalb hoffe ich darauf, dass die Bevölkerung die Mitte-Parteien zurückpfeift.

Migration ist für viele europäische Rechts-Parteien zum wichtigsten PR-Instrument geworden. Sehen Sie sich bestätigt, wenn sie nach Europa blicken?

Was heisst PR? Es ist eben das Problem Nummer 1! Es ist nur leider schon fast zu spät. Europa hat zu viele Migranten aufgenommen, ist überfordert und muss die Asylpolitik grundlegend überdenken. Es kann nicht in derselben Form weitergehen wie bisher. Denn die Islamisierung in Europa, die zu einer Verschiebung der Werte führt, schreitet unaufhaltsam voran. Und das dürfen wir nicht zulassen, wenn wir weiterhin ein friedliches Europa wollen. Hier landen doch meist Wirtschaftsmigranten, gesunde, starke Männer die sich durchschlagen können und nicht jene Menschen, die wirklich im Elend leben. Deshalb meine Frage: Ist Asyl in Europa noch ein Zukunftsthema? Helfen ja, aber vor Ort. Und das Asylrecht, wie wir es kennen, ist gescheitert.

Herr Brunner, Sie leben doch auch in einer Randregion. Man hört von vielen kleinen Betrieben, die keine einheimischen Arbeitskräfte mehr finden und froh sind, wenn Sie einen anerkannten Flüchtling einstellen können?

Also, ich lebe nicht am Rand von irgendwo, sondern im Zentrum Europas (lacht). In drei Stunden bin ich in Mailand oder in München. Wer geht denn heute noch freiwillig in die Stadt? Ich denke, in den nächsten Jahren wird es eine Gegenbewegung geben.

Wenn man den Wohnungsbedarf in den Städten analysiert, kommt man zu einem anderen Schluss.

Die Zukunft liegt in Gebieten wie dem Toggenburg. Raus aus dem Kaninchenstall, wo jeder dem anderen ins Schlafzimmer blickt. Deshalb ist das neue Raumplanungsgesetz ein Fehler. Denn was passiert? Die Zentren, die jetzt schon wegen des Verkehrs kollabieren, werden weiter aufgepumpt. Viel besser wäre es, aus dem Toggenburg nach St. Gallen oder Zürich pendeln. In einer Stunde ist man von Wattwil in Zürich, in einer halben Stunde in St. Gallen. Das ist doch kein Weg.