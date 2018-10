Grossaufmarsch in Frauenfeld. Vor dem Bildungszentrum Adler stehen Tierschützer, halten Transparente hoch, daneben Polizisten, Journalisten, Schaulustige. Es ist der Tag, an dem die Untersuchungskommission im Fall Hefenhofen ihre Ergebnisse vorlegt. Der Tag, an dem Erkenntnisse eines jahrelangen Hin und Hers mit einem renitenten Tierquäler bekannt gegeben werden. Was ist schiefgelaufen?

Die Thurgauer Regierung hatte eine Untersuchungskommission unter Leitung des früheren Zuger Regierungsrates Hanspeter Uster eingesetzt. Diese zeigt, dass die Schwierigkeiten weit über das Veterinäramt hinausreichten.

«Fehleinschätzungen und Fehlentscheide auf verschiedenen Ebenen verhinderten einen wirkungsvollen Vollzug», sagt Hanspeter Uster am Mittwochmorgen vor den Medien.

Wie die Chronologie zeigt, beschäftigten sich die Thurgauer Behörden über 15 Jahre lang mit dem Betrieb. Die Untersuchungskommission hält fest: «Das Bewusstsein, dass auf einem Tierhaltungsbetrieb verschiedene Instrumente vorhanden sind, um Wirkung zu erzielen, wuchs zu langsam.» Verschiedene Ansätze sind gescheitert. Man schwankte zwischen Repression und Deeskalation. «Der Umfang und der Ernst der Lage wurden nicht erkannt» - bis hin zum Regierungsrat.

Die Bilder aus Hefenhofen aus dem Sommer 2017: