Tiefer Lohn, hohes Risiko: Eine Spitalreinigerin über die Gefahrenzone und ihr «sexy gelbes Kleid»

Ich arbeite oft auf E4. Vor dem Virus habe ich Respekt. Aber ich habe keine Angst, weil ich mich strikt ans Protokoll halte. Wenn ich auf E4 arbeite, ziehe ich mein sexy gelbes Kleid an– so nenne ich den Schutzmantel –, die Schutzbrille, den Mundschutz und die engen Handschuhe. Nach jedem Raum wechsle ich die Schutzausrüstung. Normalerweise habe ich zehn Minuten für einen Raum. Für einen Raum mit Coronapatienten habe ich doppelt so lange. Ich desinfiziere alles. Immer von oben nach unten und von links nach rechts.

«Ich stehe jeden Morgen um 4.15 Uhr auf, weil in der Coronazeit weniger Busse fahren. Wo ich wohne, sind um diese Zeit neben mir nur die Füchse unterwegs. Um 7Uhr beginnt die erste Schicht im Spital Bülach. Meine Chefin sagt mir dann, auf welchem Stock ich arbeite. E3 und E4 zum Beispiel.

Ich arbeite gerne auf E4, weil uns die Patienten dort besonders brauchen. Sie erhalten keinen Besuch, das ist so traurig. Einsam hängen sie an den Schläuchen. Ich versuche, sie aufzuheitern, indem ich einen guten Vibe verbreite. Ich kann nicht so gut Deutsch, aber wenn zwei Leute miteinander lachen, müssen sie nicht die gleiche Sprache sprechen, um sich zu verstehen.

Die Patienten gehen mir so tief ins Herz. Manchmal weine ich eine Träne mit ihnen. Aber dann wische ich sie schnell weg, lache wieder und rede mit ihnen, als wäre es der schönste Tag.

Wenn du im Spital arbeitest, kannst du nicht deine Sorgen von zu Hause mitnehmen. Am Eingang werde ich wie zu einer anderen Person. Manchmal singe ich während der Arbeit oder tanze sogar ein bisschen.