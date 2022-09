Teuerung Wegen «Erosion der Kaufkraft»: So will das Parlament der Bevölkerung unter die Arme greifen Die anhaltende Inflation ruft die Politik auf den Plan. Im Rahmen der Herbstsession berät das Parlament diverse Vorstösse zum Ausgleich des Kaufkraftverlusts. Der Bundesrat hingegen sieht «keinen Anlass für zusätzliche Bundesbeiträge».

Die Inflation sorgt bei vielen für Ebbe im Portemonnaie. Bild: CHM

Der Verlust der Kaufkraft ist das Thema der Stunde - auch im Parlament. Über die Sommermonate hinweg haben die Politikerinnen und Politiker – die meisten gehören der SP oder der Mitte an – eifrig Vorstösse eingereicht. So viele, dass es im Rahmen der Herbstsession in beiden Räten zu einer ausserordentlichen Session zur Kaufkraft kommt. Während der Nationalrat in der zweiten Sessionswoche über Prämienverbilligung, Entlastung des Mittelstands und Teuerungsausgleich diskutiert, folgt der Ständerat am 26. September. Traktandiert sind sämtliche Vorstösse, welche die seit Jahresbeginn konstant hohe Teuerung betreffen. Doch was fordern die Parteien überhaupt? Wen betrifft das? Und haben die Vorstösse eine Chance im Parlament? Ein Überblick zu den wichtigsten Themen.

Die Basler SP-Ständerätin Eva Herzog will den Mittelstand entlasten. Bild: Kenneth Nars

Die National- und Ständerätinnen der SP wollen «allen Haushalten der Mittelschicht und mit tiefen Einkommen» einen sogenannten «Bundescheck» ausstellen. Und zwar immer dann, wenn die Lebenshaltungskosten der Haushalte «zu stark steigen». Zu diesen zählen laut der in beiden Räten eingereichten Motion die Ausgaben für Mieten, Krankenkassenprämien, Nahrungsmittel, Energie und Mobilität.

Ständerätin Eva Herzog (SP/BS) präzisiert: «Der Beitrag soll erst dann ausgezahlt werden, wenn die Inflation über eine bestimmte Schwelle - beispielsweise 5 Prozent - steigt.»

Mit ihrem Vorstoss wählen die Sozialdemokraten einen umfassenden Ansatz. Denn das Geld soll nicht bestimmte Leistungen verbilligen, sondern in Form eines allgemeinen, einmaligen Zuschusses ausgezahlt werden. Finanziert werden soll der Check vom Bund, die Höhe könnte laut Vorstoss etwa bei 260 Franken pro erwachsene Person und 130 Franken pro Kind liegen. Die Motionäre begründen den Vorstoss damit, dass der Anstieg der Lebenshaltungskosten - sprich: «die Erosion der Kaufkraft» - vor allem in den Budgets von Familien mit tiefen oder mittleren Einkommen spürbar seien.

Die Krankenkassenprämien dürften 2023 deutlich steigen. Laut Experten ist regional eine Prämienerhöhung von bis zu 10 Prozent möglich. Angesichts der «besorgniserregenden Situation» fordert die SP-Fraktion, dass der Beitrag des Bundes an die individuelle Prämienverbilligung für das kommende Jahr um 30 Prozent erhöht wird. Aktuell beträgt der Bundesbeitrag 7,5 Prozent der Bruttokosten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung.

«Die Inflation nimmt zu, Preise steigen, Löhne und Renten stagnieren.» Deshalb sei es «dringend und notwendig», die Haushalte zu entlasten und die inländische Kaufkraft zu schützen, schreibt die SP in ihrer Motion. Mit der individuellen Prämienverbilligung liege «ein bewährtes Instrument» vor, das «sehr zielgerichtet und wirksam die Haushalte entlasten kann».

Der Walliser Nationalrat Philipp Matthias Bregy leitet die Fraktion der Mitte. Bild: Keystone

Von den steigenden Preisen sind alle betroffen, auch die Rentnerinnen und Rentner. «Es ist deshalb dringend notwendig, dass wir die ordentlichen AHV-Renten an die Teuerung anpassen», sagt Philipp Bregy, Fraktionspräsident der Mitte. Unterstützt werden sollen also nicht nur AHV-Bezüger, sondern auch solche mit einer IV-Rente, Ergänzungs- oder Überbrückungsleistungen. Bregy betont an dieser Stelle, dass es wichtig sei, die finanzielle Unterstützung via bewährte Systeme zu vollziehen: «Alles andere kann gar nicht in nützlicher Frist umgesetzt werden.»

Um nicht jedes Mal ausserordentlich eingreifen zu müssen, will die Mitte-Fraktion das Parlament beauftragen, bis Anfang 2023 ein «Konzept vorzulegen». Dieses soll aufzeigen, wie die Renten bei «überdurchschnittlichen Teuerungsanstiegen» – die Fraktion spricht von einer Inflation von mehr als 2 Prozent – regelmässig angepasst werden können. Einen ähnlich lautenden Vorstoss hat auch SP-Politiker Paul Rechsteiner im Ständerat eingereicht.

Die hohen Benzin- und Dieselpreise würden neben dem «mittelständischen Normalbürger» auch das gesamte Gewerbe betreffen, schreibt Nationalrat Benjamin Giezendanner (SVP/AG) in seiner Motion. Der Politiker warnt: «Sollte die Energiekrise über längere Zeit andauern, ist mit gravierenden Folgen für die soziale Wohlfahrt sowie für die Wirtschaft und das Gewerbe zu rechnen.» Giezendanner schlägt deshalb vor, dass der Bund während zwei Jahren auf jenen Teil der Mineralölsteuer zu verzichten, der in die allgemeine Bundeskasse fliesst. Der Vorschlag von Giezendanner würde also in erster Linie jenen zugutekommen, die ein Auto mit hohem Verbrauch fahren.

Der Bundesrat zeigt sich in seinen offiziellen Stellungnahmen gegenüber sämtlichen Vorschlägen ablehnend. Er sieht keinen Bedarf nach dringenden Massnahmen. Die Inflation in der Schweiz sei vergleichsweise moderat, «eine Kompensation breiter Bevölkerungsschichten über einen ‹Bundesscheck› nicht zielgerichtet und in einem inflationären Umfeld kontraproduktiv», schreibt die Landesregierung. Zudem fehle für sämtliche Vorlagen der «finanzpolitische Spielraum». Das Budget des Bundes sei schon jetzt arg strapaziert. Deshalb verweist der Bundesrat an die Kantone: «Die soziale Absicherung ist in erster Linie eine kantonale Aufgabe.»