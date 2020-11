Tessin weitet Maskenpflicht an den Schulen aus

(agl) Der Anstieg der Fallzahlen habe in den letzten Tagen dazu geführt, dass mehrere Klassen in Quarantäne mussten, wie der Kanton am Donnerstag mitteilte. Die Maskenpflicht, sowohl in Gebäuden als auch auf dem Schulgelände, sei nun nötig, um den Präsenzunterricht weiterhin sicherzustellen. Die neue Massnahme tritt am kommenden Montag in Kraft und gilt bis zu den Weihnachtsferien. Den Schülern wird eine Maske pro Tag zur Verfügung gestellt.