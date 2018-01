Der Vergleich mit den Bankern

Doch die Kritiker bringt dies nicht zum Verstummen. Alain Bühler, der 34-jährige SVP-Gemeinderat von Lugano und Präsident des No-Billag-Unterstützerkomitees im Tessin, spricht von leeren Drohkulissen. «Zu viele Leute arbeiten in Comano und sie verdienen zu viel», lautet ein Standardargument. Dafür wolle man nicht die hohen Gebühren bezahlen. Die RSI hätte sich auch nicht um die Banker gekümmert, die ihren Job in den letzten Jahren verloren hätten, repliziert Lorenzo Quadri auf den Vorwurf, die No Billag gefährde mehr als tausend Arbeitsplätze.

«Viele glauben, dass es im Falle einer Annahme der Initiative irgendwie weitergeht, aber das ist falsch», sagt Canetta, der durch den Kanton tourt, um sich in «ungefilterten Gesprächen» den Kritikern zu stellen. Eine Randregion wie das Tessin sei nicht in der Lage, einen Sender allein über freiwillige Abos und Werbung zu finanzieren. Der Markt sei schlicht zu klein.

Die bürgerlichen Parteien und die Linke im Südkanton lehnen die Initiative klar ab. An ihrer Seite ist auch Luganos Stadtpräsident Marco Borradori. Der Lega-Exponent folgt der Order seiner Partei nicht und spricht sich klar gegen die Initiative aus. «Wir sollten das Kind nicht mit dem Bade ausschütten», sagte er dem «Corriere del Ticino.» Bei aller Kritik, die man an der RSI üben könne, handele es sich «um einen Wert, den eine Minderheit im Rahmen des helvetischen Systems behalten sollte». Zudem sorgt er sich um die Arbeitsplätze, insbesondere von Personen, die in Lugano und Umgebung wohnen. Selbst die SVP-Kantonalpartei konnte sich nicht zu einer Ja-Parole durchringen. Sie hat Stimmfreigabe beschlossen.