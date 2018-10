Ein ungewohntes Bild: Während Kühe friedlich grasen, läuft ein düster gekleideter Mann mit einem Sturmgewehr im Anschlag am Kuhzaun oberhalb von Waldstatt entlang. Er gehört zu einer paramilitärischen Einheit, die Angst und Schrecken verbreiten will. Unterdessen schleichen sich unbemerkt zahlreiche Grenadiere der Schweizer Armee an.

Plötzlich fallen Schüsse. Vom Waldrand stösst der erste Trupp der Grenadiere unter Sperrfeuer leichter Maschinengewehre aus dem Wald. Die ersten «Terroristen» suchen das Weite und versuchen zu fliehen – sinnlos.

Die Getroffenen fallen zu Boden und simulieren Verletzungen. Auch ein Soldat schreit vor Schmerz und stürzt zu Boden, er wurde getroffen. Seine Kameraden müssen weiter vordringen – sie werden später zurückkommen, um ihm zu helfen.

700 Grenadiere trainieren während dreier Wochen

Was sich nach einer Szene aus einem Actionfilm anhört, ist in Wahrheit eine Übung des Grenadierbataillons 20. Jährlich trainiert es während mehreren Wochen verschiedene Szenarien für den Ernstfall. Zu seinen Aufgaben gehört unter anderem die subsidiäre Unterstützung ziviler Behörden.

Diesmal trainieren die rund 700 Angehörigen des Bataillons für drei Wochen in der Ostschweiz. «Valida 18» nennt sich diese Übung. Die Soldaten müssen für den Lageplan alle Informationen selbst beschaffen, mithilfe von Aufklärungselementen, Sensoren oder Polizeiinformationen. Auch ihre Aktionen planen sie alleine. Die Leitung greift nur ein, wenn die Sicherheit oder der Übungszweck gefährdet ist.