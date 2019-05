Sonnenhungrige kommen ab Auffahrt endlich auf ihre Kosten. Während es heute Mittwoch in der Nordwestschweiz noch teilweise bewölkt ist und zu gelegentlichen Schauern kommt, dringt am Donnerstag und Freitag immer mehr die Sonne durch. Die Temperaturen liegen im Aargau, Solothurn und den beiden Basel heute Morgen bei 8 bis 10 Grad, tagsüber erreicht das Thermometer bereits 15 bis 17 Grad. Schon morgen Freitag steigen die Temperaturen im Mittelland auf 20 Grad, in den beiden Basel ist wie gewohnt mit bereits bisschen wärmeren Temperaturen zu rechnen. Hochdruck Pia beschert Traumwetter Pünktlich zum bevorstehenden Auffahrtswochenende setzt sich gemäss MeteoNews zunehmend Hochdruckgebiet Pia in Szene.

Es sorgt an Auffahrt und am Freitag für sonniges Wetter. Im Flachland bleibt es trocken, aber auch über den Bergen ist das Schauerrisiko nur gering.

Das Thermometer erreicht in der Nordwestschweiz am Freitag schon über 23 Grad. Und auch zum meteorologischen Sommeranfang nimmt der Sommer am Samstag und Sonntag dann ein erstes Mal Fahrt auf: «Es erwartet uns recht sonniges Wetter mit höchstens harmlosen Quellwolken, dazu werden am Samstag verbreitet 24 bis 26 Grad, am Sonntag bis zu 27 Grad erreicht», schreibt MeteoNews weiter.

Am Samstag beginnt meteorologisch der #Sommer. Ein erstes Mal in diesem Jahr wird es am Wochenende auch in der ganzen #Schweiz sommerlich warm mit Temperaturen um 25 bis 28 Grad, im Wallis sind sogar bis 30 Grad möglich. @radiorottu @canal9valais @RhoneZeitung1 (rv) pic.twitter.com/5vRlceUSOX — MeteoNews (@MeteoNewsAG) 29. Mai 2019

Erster Hitzetag des Jahres? Speziell in der Region Basel sowie im Wallis könnte es den ersten Hitzetag des Jahres geben. Das Thermometer kratzt laut SRF Meteo am Sonntag an der 30-Grad-Marke.

Monat Mai zwei bis drei Grad zu kalt Der Mai war im Norden im Vergleich zum klimatischen Mittel von 1981 bis 2010 verbreitet zwei bis drei Grad zu kalt. Speziell in Erinnerung bleibt der 5. Mai, als in St.Gallen 19 Zentimeter Neuschnee gemessen wurden. Dies bedeutete gemäss MeteoNews einen neuen Schneerekord für den Monat Mai. Auch die Eisheiligen (11. bis 15. Mai) machten ihrem Namen alle Ehre: «Im Flachland gab es zum Teil strengen Bodenfrost, örtlich auch Luftfrost. Richtig sommerliches Wetter konnte sich dagegen nie durchsetzen.» Im Vergleich zum Vorjahr gab es im Mai 2019 auf der Alpennordseite noch keinen einzigen Sommertag (Temperaturen >25 Grad) – mit Ausnahme von Sion. Des Weiteren war es vor allem im Osten zu nass, auf dem Säntis fiel mehr als doppelt soviel Niederschlag wie in einem durchschnittlichen Mai. «Vor allem die Niederschläge zwischen dem 20. und 22. Mai waren beachtlich, teilweise fielen innerhalb von 48 Stunden mehr als 100 Liter Regen auf den Quadratmeter.» (lex)