Festreden am 1. August sind in der Regel keine Gassenhauer. Das hat unter anderem finanzielle Gründe. In Zeiten des härter werdenden Steuerwettbewerbs haben viele Gemeinden kein Budget, um eine Festrednerin oder einen Festredner zu bezahlen. Deshalb werden für diese Aufgabe meist Politiker angefragt, die das öffentliche Reden als Teil ihres Amtes verstehen und nicht zusätzlich in Rechnung stellen.

Politisch tätige Personen haben allerdings oftmals weder den Ehrgeiz, noch die Zeit, eine 1.-August-Rede zu verfassen, die das Publikum mitreisst. Lieber reden sie ein bisschen vom Rütlischwur und vom historischen Zusammenhalt, was sicher auch erwähnenswert ist, aber halt nicht besonders anregend. Danach kommen sie meist recht schnell auf ihr Parteiprogramm zu sprechen, wodurch die Reden normalerweise nicht an Gehalt gewinnen. Das Publikum einer 1.-August-Rede wiederum erwartet nichts von so einer Rede, ausser, dass sie nicht zu lange dauert. Deswegen fragen die Veranstalter ihre Festredner vor dem 1. August nie nach dem Inhalt der Rede, sondern nur nach der Rededauer. Je kürzer die Ansprache, desto eher wird sie gerühmt.