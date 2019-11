Tausende strömen an den Berner Zibelemärit

An 145 der total 590 Marktstände werden Zwiebeln verkauft, wie die Berner Stadtbehörden am Montag mitteilten. Die 590 Marktstände sind rund 40 weniger als im Vorjahr. Grund dafür ist unter anderem, dass die Berner Behörden aus Sicherheitsgründen die Zahl der Stände auf dem Bundesplatz reduzierte.

Seit 2017 analysiert die Stadt Bern mit einer systematischen Zählung von Menschen das Besucheraufkommen und nimmt nach der Auswertung Anpassungen vor. Wegen dieses "Crowd-Managements" verringerte die Stadt Bern in den vergangenen Jahren bereits die Zahl der Stände auf Altstadtgassen. Nun gibt es also auch auf dem Bundesplatz weniger Stände. Mehr Platz zwischen den Ständen bedeutet mehr Sicherheit.

Ausser Zwiebeln wird am Berner Zibelemärit auch anderes Gemüse wie etwa Lauch, Sellerie und Rüebli angeboten. Dazu kommen Textilien, Schmuck, Keramik und Spielwaren. Deshalb ist der Zibelemärit schon lang kein reiner Zwiebelmarkt mehr.

In Bern waren erste Schaulustige schon frühmorgens nach 4 Uhr unterwegs. Sie schlenderten über den Bundesplatz und freuten sich über die kunstvoll geflochtenen Zwiebelzöpfen. Manch ein Besucher genehmigte sich bereits einen wärmenden Glühwein. Rasch begannen sich die Gassen zu füllen.

Im Lauf des Morgens trafen über 100 Reisecars und mehrere Extrazüge in Bern ein. Spätestens am Nachmittag, bei der berühmt-berüchtigten Konfettischlacht, wird es jeweils eng in der Innenstadt. Für den Dichtestress verwenden die Einheimischen den gemütlichen Ausdruck "Gstungg".

Am meisten Zwiebeln wurden bisher am Berner Zibelemärit im Jahr 2014 angeboten. Damals waren es fast 60 Tonnen.

Zufahrtswege gesichert

Die Polizei sicherte die Zufahrtsachsen auch dieses Jahr mit Betonpollern ab. Auch wurden Notausgänge signalisiert, damit die Menschenmassen in brenzligen Situationen schneller aus den Gassen wegkommen. In der Innenstadt markierte die Polizei schon am frühen Morgen Präsenz mit Fusspatrouillen.

Der Zibelemärit geht auf das 19. Jahrhundert zurück. Bauersfrauen aus dem Seeland tauchten mit Zwiebeln auf der Martinimesse in Bern auf. Seit 2011 fungiert der Zibelemärit auf der Liste der lebendigen Traditionen der Schweiz - zusammen mit Anlässen wie der Basler Fasnacht, dem Engadiner Chalandamarz und dem Zürcher Sechseläuten.