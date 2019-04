Damit hatten die wenigsten gerechnet: Nach drei Jahren an der Spitze der Jungsozialisten Schweiz (Juso) gibt Tamara Funiciello das Präsidium der Jungpartei ab. Das gab sie an der Delegiertenversammlung in Aarau am Samstagnachmittag bekannt.

Sie habe viel erreicht in drei Jahren und darum sei jetzt ein guter Moment zurückzutreten und anderen Platz zu machen. "Leiser werde ich deshalb aber nicht. Ich habe gar keine Zeit, leiser zu werden!", sagt sie zur AZ.

Mit ihr ist bei den Nationalratswahlen im Herbst zu rechnen. Dort tritt sie mit guten Chancen auf der Frauenliste der SP Bern an.