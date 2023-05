Eine Sekundarschule in Stäfa wollte einen «Gender-Tag» durchführen – so wie sie es seit Jahren tut. Die Einladung dazu landete im Netz und löste einen Shitstorm aus, in der Folge wurde die Veranstaltung abgesagt. Es gebe wichtigere Probleme wie der Genderstern in der Schweiz, findet SVP-Nationalrat Alfred Heer. Vertreterinnen der SP und FDP sehen das anders.