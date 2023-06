«Ich bin durch die Hölle gegangen», sagt Philip Seibel. Als Kind wurde er in einer Sekte sexuell missbraucht und misshandelt – und das sogar von den eigenen Eltern. Für das Grauen, das ihm widerfahren ist, fordert er Gerechtigkeit. Im TalkTäglich erzählt er von seinen schrecklichen Erlebnissen in der Sekte «Children of God».