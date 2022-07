Der Bandenkrieg zwischen Mitgliedern der Hells Angels, Broncos und Bandidos 2019 in Belp war der Höhepunkt im Kampf der verfeindeten Rockerbanden in der Schweiz. Heute wurden die Urteile im Berner Rockerprozess gesprochen. Doch wie ticken die Rockergruppen in der Schweiz? Valentin Landmann, Rechtsanwalt und Kenner der Schweizer Rockerszene gibt im «TalkTäglich» Auskunft.