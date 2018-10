Lesen Sie ausserdem Der Schauprozess – der Kommentar unseres Gerichtsreporters

1. Worum es geht Vor dem Bezirksgericht Winterthur stehen diese Woche acht junge Männer im Alter zwischen 19 und 26 Jahren, der Imam und der Vereinspräsident der An'Nur-Moschee. In die Schlagzeilen geriet das Gebetshaus in der Vergangenheit mehrfach aufgrund Berichterstattungen über junge Gläubige, die sich dort radikalisiert hatten. Der Journalist Kurt Pelda berichtete im Herbst 2016 über ein Freitagsgebet in der An'Nur-Moschee, in dem ein äthiopischer Imam zu Gewalt an «schlechten Muslimen» aufrief. Der Artikel führte später zur Verhaftung und Verurteilung des 25-jährigen Mannes. Er wurde zudem des Landes verwiesen.

Am 22. November 2016 sollen die zehn Beschuldigten zwei Männer in der An'Nur-Moschee eingesperrt und verprügelt haben. Die Angreifer waren überzeugt, dass es sich bei den zwei Männern um Spione handelte, die in der Moschee fotografiert, gefilmt und die Informationen an Journalist Pelda weitergegeben hatten. Laut der Anklageschrift sollen die zehn Beschuldigten die beiden «Verräter» während zwei Stunden drangsaliert haben. Einer wurde dazu gezwungen, eine Zehnernote zu schlucken, weil er «seine Religion für Geld verkauft» habe. Dem anderen gelang es schliesslich, von der Toilette aus SMS-Hilferufe an einen Polizisten zu schicken. Die Anklage fordert, die Angreifer mit teilbedingten Freiheitsstrafen in unterschiedlicher Höhe zu bestrafen, unter anderem wegen Freiheitsberaubung, Nötigung, Drohung und Körperverletzung. Die Beschuldigten mit ausländischer Staatsangehörigkeit sollen zudem des Landes verwiesen werden. Am ersten des auf fünf Tage angesetzten Prozesses wurden alle zehn Beschuldigten einzeln durch den Gerichtspräsidenten einvernommen. Ab dem zweiten Tag halten die Staatsanwältinnen und die Verteidiger ihre Plädoyers. 2. Die Sicherheitsvorkehrungen Am Montagmorgen kontrollierte ein Polizeiaufgebot den Eingangsbereich des Bezirksgerichts Winterthur. Die Beschuldigten, ihre Anwälte, die Besucher und Medienschaffenden mussten beim Betreten des Gebäudes ihre Taschen durchsuchen lassen und durch einen Metalldetektor treten.

Im Erdgeschoss des Gerichts fand in einem grossen Raum die Vernehmung der zehn Angeklagten statt. Ihnen gegenüber sassen der Gerichtspräsident, die Bezirksrichter und die Gerichtsschreiberin. Zudem war der Saal reserviert für die Staatsanwältinnen, Jugendstaatsanwältin, die zehn Verteidiger der Beschuldigten und den Anwalt der zwei Privatkläger. Die Medienschaffenden und sonstigen Besucher konnten die Gerichtsverhandlung im ersten Obergeschoss in zwei Räumen als Videoübertragung auf einem Bildschirm mitverfolgen. Die Angeklagten waren dabei jeweils nur von hinten zu sehen. 3. Das selbstbewusste Auftreten Am Vormittag wurden sechs Angeklagte von dem Gerichtspräsidenten einzeln befragt, am Nachmittag wurden die restlichen vier Männer vernommen. Auffällig war, dass alle Beschuldigten selbstbewusst bis gar trotzig auftraten. Nervosität war ihnen kaum anzumerken, obwohl ihnen teilweise lange Gefängnisstrafen und sogar der Landesverweis drohen. Breitbeinig und den Rücken tief in die Lehne des Stuhls gedrückt, den Ellbogen auf dem Tisch abstützend, präsentierten sie sich dem Gerichtspräsidenten.

Beschuldigter: «Ich bin doch kein Psychopath!»





Zum Teil wirkte das Auftreten einzelner Angeklagter regelrecht schnoddrig. So sagte ein 20-jähriger Beschuldigter, er fühle sich sehr ungerecht behandelt. «Sie reden von Freiheitsberaubung, dabei wurde meine Freiheit beraubt!» Es handle sich hier um eine grosse Verschwörung von Medien und Staatsanwaltschaft. Als nach einer Kaffeepause am Vormittag das Publikum wieder ins Gerichtsgebäude trat, ging einer der Angeklagten an Kurt Pelda vorbei und sagte: «Härter hätten Sie uns nicht rannehmen können. Sehe ich etwa aus wie ein Salafist?» 4. Was die Angeklagten nicht sagen Die Angeklagten gaben unterschiedlich ausführlich Antwort. Teilweise reagierten sie impulsiv und verstrickten sich dann in Widersprüchlichkeiten. Oftmals aber wiederholten sie immer und immer wieder den Satz: «Ich verweise auf meine Aussagen in meinen Einvernahmen.» Insbesondere nicht erinnern wollten sich die Beschuldigten daran, wer nun am Abend des Vorfalls die Polizei gerufen hatte und warum alle wussten, dass die Polizei eintreffen werde. Auch wollen sie nicht gewusst haben, ob die Türe der Moschee geschlossen oder offen war.

1 / 4 Vollbild

Auch was sich an dem Abend tatsächlich zugetragen hatte, konnte keiner der Beschuldigten wirklich erklären. Mehrere sagten aus, sie seien einfach enttäuscht gewesen, als sie herausgefunden hatten, dass in ihrer Moschee spioniert wurde. Andere sagte, sie seien wütend auf das mutmassliche Opfer gewesen, hätten aber niemals Gewalt angewendet. 5. Was die Angeklagten sagen Die Aussagen der Beschuldigten ähnelten sich. Von den Vorwürfen wollten sie nichts wissen, sie seien frei erfunden und die mutmasslichen Opfer würden lügen. Man wolle ihnen bewusst schaden und es handle sich um eine Inszenierung, um sie als Salafisten und «böse Terroristen» darzustellen. Insbesondere verwiesen mehrere Angeklagte auf die Polizeifotos der mutmasslichen Opfer, die beweisen würden, dass es keine Schlägerei gegeben habe. Einer der Beschuldigten sagte: «Wenn wir die so geschlagen hätten, wie es in der Anklageschrift steht, dann würde man das auf den Fotos doch sehen.» Dies sei aber nicht der Fall.