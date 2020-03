Tag 1 unter einem neuen Regime: Wegen des Corona-Virus steht die Schweiz ab heute still

Man sollte vorsichtig sein mit dem Begriff «historisch». Doch was der Bundesrat an diesem Freitag, den 13. März 2020, beschliesst, ist nun mal: von historischem Ausmass.

Um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen, greift die Landesregierung zu drastischen Massnahmen. Zu einem staatlichen Eingriff ins öffentliche Leben, der beispiellos ist in der jüngeren Geschichte.

Ab sofort und mindestens bis am 4. April findet an Schulen, Universitäten und anderen Bildungsstätten kein Unterricht mehr statt. Bis mindestens Ende April sind öffentliche und private Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern verboten. Restaurants, Bars und Diskotheken dürfen nicht mehr als 50 Personen gleichzeitig aufnehmen.

Der Bundesrat rät von nicht dringlichen Auslandsreisen ab. Und er bittet die Bevölkerung darum, auf die Nutzung des öffentlichen Verkehrs möglichst zu verzichten.

Damit sollen ältere Personen und solche mit einer Vorerkrankung geschützt werden. Nur wenn die Verbreitung des Virus gestoppt werden könne, lasse sich eine Überlastung der Spitäler verhindern, betonen die Behörden.

«Die Massnahmen sind einschneidend, wir bekommen sie alle im Alltag zu spüren», sagt Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga am Nachmittag an einer Medienkonferenz in Bern und wendet sich direkt an die Bevölkerung: «Wir müssen diesen Weg nun gemeinsam gehen.» Nebst ihr treten auch die Bundesräte Alain Berset, Guy Parmelin und Karin-Keller-Sutter auf.

Die vier Magistraten versuchen, zu erklären, wie ein Land funktionieren soll, das seinen Normalbetrieb einstellen muss. Es ist kurz nach 15.30 Uhr, als ihr Entscheid – er gilt von da an – das Land erreicht. Die Zürcher Innenstadt zum Beispiel, wo die Fussgänger nun noch mehr als sonst nach unten starren, die Meldungen gebannt auf ihren Smartphones verfolgen; wo auf den Anzeigetafeln von Bahn und Bussen bald ein«Hinweis Corona-Virus» prangt; wo sich – vorfreudig auf das Wochenende – in manchen Cafés und Bars weit mehr als 50 Menschen tummeln.

Und wo in einer der grössten Migros-Filialen des Landes bald viele Regale leer sind. Dabei betont die Bundespräsidentin bei ihrem Auftritt doch auch: Sämtliche Läden blieben grundsätzlich offen. «Es gibt keinen Grund, sie zu schliessen», sagt Sommaruga. Ebenso müsse man keine Hamsterkäufe tätigen.

Was hat der Bundesrat beschlossen? Die Massnahmen im Überblick:

Schulschliessungen

Der Unterricht in allen Schulen, Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen ist bis mindestens am 4. April eingestellt. Über allfällige Betreuungsangebote in Schulräumen und den Weiterbetrieb von Kindertagesstätten entscheiden die Kantone (siehe Artikel rechts).

Veranstaltungsverbot

Bis mindestens Ende April sind private und öffentliche Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmenden untersagt. Die Massnahme gilt auch für Freizeitbetriebe wie Museen, Sportzentren und Stadien, Fitnessstudios oder Skigebiete. Bei letzteren bedeutet der Schritt in der Praxis ein sofortiger Abbruch der Wintersaison.

Ausnahmebewilligungen sind nur dann vorgesehen, wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse gilt, etwa bei Generalversammlungen. Sie werden allerdings nur erteilt, wenn Massnahmen zum Schutz der Teilnehmenden (Hygienevorschriften, genügend Abstand, besonderer Schutz gefährdeter Personen) getroffen werden. Diese Regeln gelten auch für Veranstaltungen unter 100 Personen.

Obergrenze für Gastronomie

Restaurants, Bars und Diskotheken dürfen maximal 50 Personen aufnehmen, inklusive Personal. Ein Betrieb ist nur dann erlaubt, wenn Hygienevorschriften eingehalten und sich Personen nicht während mehr als 15 Minuten unter zwei Meter nebeneinander befinden. Gesundheitsminister Berset appellierte insbesondere an die jüngere Bevölkerung, die sich persönlich nicht durch das Corona-Virus gefährdet sieht, ihre Gewohnheiten anzupassen und weniger soziale Kontakte zu pflegen: «Es ist die Verantwortung jedes einzelnen, dazu beizutragen.»

Öffentlicher Verkehr

Beim öffentlichen Verkehr hat die Landesregierung die Empfehlungen zuhanden der Bevölkerung nochmals verschärft. Ab sofort gilt es, Fahrten möglichst zu vermeiden, insbesondere während der Stosszeiten. Auf Perrons und an Haltestellen sowie in Zügen, Bussen und Trams gilt es, Abstand zu halten und die Hygienevorschriften einzuhalten.

Wer Symptome wie Fieber oder Husten zeigt, soll daheim bleiben und keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Personen mit Vorerkrankungen und über 65-Jährige sollen überhaupt nicht mehr ÖV fahren. Der Bundesrat appelliert an die Bevölkerung, vollständig auf Freizeitausflüge im ÖV zu verzichten. Auch an Ferien im Ausland ist momentan kaum zu denken: «Wir raten dazu, auf nicht-dringende Auslandreisen zu verzichten», sagte Sommaruga.

Der öffentliche Verkehr in der Schweiz läuft mit Ausnahme von Verbindungen nach Italien zwar weiterhin nach Fahrplan. Die SBB haben aber angekündigt, ihre Speisewagen ab morgen Samstag zu schliessen. Billettkontrollen werden reduziert und die Öffnungszeiten von Verkaufsstellen eingeschränkt. Bei nicht angetretenen Reisen wollen sich die Bundesbahnen kulant zeigen. Die Regierung rät dazu, den öffentlichen Verkehr ab sofort wenn immer möglich zu meiden.

Einreisebeschränkungen

Ab sofort werden an der Grenze zu Italien wieder Kontrollen eingeführt: «Die Einreise aus Italien wird beschränkt», sagte Justizministerin Keller-Sutter. Die Massnahme stehe im Einklang mit dem Schengenrecht. Sie soll verhindern, dass sich Personen aus Italien in die Schweiz begeben, um sich in Spitälern behandeln zu lassen, und so die Kapazitäten des Gesundheitswesens belasteten.

Aus Italien einreisen dürfen nur noch Schweizer Bürger oder Ausländer, die hierzulande eine Aufenthaltsbewilligung haben oder als Grenzgänger arbeiten. «Wir stellen aber bereits jetzt fest, dass der grenzüberschreitende Verkehr stark abgenommen hat», erklärte Keller-Sutter mit Blick auf die Südgrenze. Bald schon könnten Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen auch gegenüber Frankreich, Deutschland oder Österreich eingeführt werden. Der Transit- und Warenverkehr bleibt unangetastet.

Die Massnahmen gegen das Corona-Virus betreffen auch den Asylbereich: Aus Italien dürfen keine Asylsuchenden in die Schweiz einreisen. «In Italien herrscht asylrechtlich kein Notstand, eine Ausnahmeregelung für die Einreise von Asylbewerbern wäre deshalb falsch.» Auch Überstellungen von Asylsuchenden aus Italien in die Schweiz im Rahmen des Dublin-Abkommens sind suspendiert.

Wirtschaftshilfen

Der Wirtschaft will der Bundesrat unter die Arme greifen. Er stellt bis zu zehn Milliarden Franken als Soforthilfe zur Verfügung, um die wirtschaftlichen Auswirkungen – wie er es selbst formuliert – rasch und unbürokratisch abzufedern. Oberstes Ziel sei die Lohnfortzahlung für Angestellte, sagte Wirtschaftsminister Guy Parmelin. «Wir sind fest entschlossen, die Wirtschaft in dieser besonderen Lage zu unterstützen.» Trotzdem werde eine Rezession nur schwierig abzuwenden sein.

Im Fonds der Arbeitslosenversicherung können bis zu acht Milliarden Franken für die Kurzarbeitsentschädigung geltend gemacht werden. Ebenso wird die Karenzfrist für die Kurzarbeit auf einen Tag reduziert. Das heisst: Unternehmen tragen so nur den Arbeitsausfall von einem Tag selber. Schliesslich prüft der Bundesrat für besonders betroffene Unternehmen eine Härtefallregelung bis zu einer Milliarde Franken, und den KMU mit finanziellen Engpässen stehen bis zu 580 Millionen Franken an verbürgten Bankkrediten zur Verfügung.

Die Sportveranstalter sowie der Kultursektor sind von der Ausbreitung des Virus und den Massnahmen zu dessen Eindämmung stark betroffen. Für ehrenamtlich tätige Organisationen im Sportbereich will der Bundesrat deshalb A-fonds-perdu-Beiträge in der Höhe von 50 Millionen Franken bereitstellen, für den Profibetrieb im Mannschaftssport zinslose, rückzahlbare Darlehen. Für den Kulturbetrieb sind weitere Massnahmen angekündigt.