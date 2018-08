Den über 7000 Meter hohen Pik Lenin hat die Schweizer Trekking-Gruppe schon hinter sich. Und damit die Grenze zwischen Tadschikistan und Kirgistan. Sie war im Pamir-Gebiet unterwegs. Abgeschieden, ohne Handy-Empfang. Mit Wanderschuhen und Rucksäcken ging es über 5000 Meter hohe Pässe, übernachtet haben die Wanderer vornehmlich bei Einheimischen oder in Zelten. Vor zwei Wochen waren sie von Tadschikistans Hauptstadt Duschanbe südwärts gefahren – und hatten den Ort passiert, wo sich am letzten Sonntag schreckliche Szenen abspielten. Ein Auto fuhr in eine Gruppe Velo-Touristen, darunter ein Schweizer Ehepaar. Aus den Autos stiegen Männer mit Messer und stachen auf die Velofahrer ein. Zwei Amerikaner, einen Holländer und den Schweizer töteten sie. Nur ein Franzose blieb unversehrt. Ein Holländer und die Schweizerin überlebten verletzt. Am 1. August konnte sie in die Schweiz zurückkehren. Schnell reklamierte die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) den Anschlag für sich. Die Regierung um den autokratisch regierenden Präsidenten Emomalij Rahmon wiederum behauptete, die Täter seien erschossen oder verhaftet worden. Bei der Urheberschaft handle es sich um die verbotene Renaissance-Oppositionspartei, die dem Iran nahe steht.

In den Tälern des Pamirs freilich kriegten die Schweizer Trekker nichts davon mit. In der Zentrale von Globotrek indes läuteten die Alarm-Glocken. «Wir kontaktierten den Schweizer Leiter der Gruppe und informierten ihn über den Anschlag», sagt Marina Waser vom Berner Trekkingreisen-Anbieter. Auf einen Abbruch verzichtete man, «weil nicht davon auszugehen war, dass die Teilnehmer an ihrem Aufenthaltsort einer Gefahr ausgesetzt waren und es ihnen gut ging».

War es die Opposition? Für Benno Zogg, beim Zentrum für Sicherheitsstudien an der ETH Zürich auf Zentralasien spezialisiert, sind die Folgen des Anschlags typisch für die Region. Das frühe Bekenntnis des IS, Urheber des Attentats zu sein, könne darauf hindeuten, dass es in Verbindung mit dem IS stehe. Sicher könne man sich allerdings nicht sein, seien doch auch eine Urheberschaft im Um- feld der verbotenen islamischen Renaissance-Oppositionspartei oder eine andere Täterschaft nicht auszuschliessen. Auch im Vorgehen der Regierung sieht Zogg einen mustergültigen Vorgang: «Gerade für Tadschikistan: Das Feindbild Opposition muss schliesslich genährt, die islamische Partei beschmutzt werden.» Warum, zeigt der Blick in die jüngere Geschichte: Nach dem Bürgerkrieg in den 1990ern war die Oppositionspartei offiziell anerkannt und sogar an der Regierung beteiligt. «Die Renaissance-Partei war ein Sammelbecken der Opposition, hatte eine breite Anhängerschaft und vertrat keine radikale Politik», so Zogg. Bis sie 2015 fadenscheinig als terroristische Organisation verboten wurde. «Der Präsident zieht die Zügel seither an.» Geständnisse von Oppositionellen, von denen die Regierung nach dem Anschlag vom Sonntag gesprochen hat, seien unter Berücksichtigung der miserablen Haftbedingungen und verbreiteten Folter unbrauchbar.

Schweizer Justiz schaltet sich ein Die Bundesanwaltschaft hat aufgrund des Anschlags in Tadschikistan ein Strafverfahren eröffnet. Es richtet sich gegen unbekannt wegen des Verdachts auf Mord, schwere Körperverletzung, Mitgliedschaft respektive Unterstützung einer kriminellen Organisation sowie Verletzung des Gesetzes über das Verbot der Gruppierungen al-Kaida und Islamischer Staat (IS) sowie verwandter Organisationen. Es handle sich um das übliche Vorgehen bei mutmasslichen Anschlägen mit Schweizer Opfern, bestätigte die Bundesanwaltschaft einen Bericht der Tamedia-Zeitungen. (sda)