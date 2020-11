SwissCovid erhält Unterstützung durch tausende Schweizer Ärzte – das steckt dahinter

Ab sofort generieren in der Schweiz praktizierende Ärzte Codes für die SwissCovid-App und geben diese per Telefon, SMS oder per E-Mail an infizierte Patienten weiter.

Diese Ankündigung des Berufsverbandes der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH vom Montag lässt hoffen, dass eine gravierende Schwachstelle des Schweizer Contact-Tracing-Systems innert kurzer Zeit «entschärft» werden kann.

Bisher waren die kantonsärztlichen Dienste für das Ausstellen der sogenannten Covidcodes zuständig. Laut Schilderungen von Betroffenen kommt es dabei zu Verzögerungen, so dass Warnungen verspätet oder gar nicht mehr in nützlicher Zeit angezeigt werden. Nun sollte dieser «Flaschenhals» bei dem vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) konzipierten Alarmierungssystem behoben worden sein. Als Konsequenz können SwissCovid-Nutzer, die vielleicht unbemerkt angesteckt wurden, schneller gewarnt werden als bisher.

watson hat beim Ärzteverband FMH nachgefragt. Im Folgenden werden die Antworten von Dr. med. Yvonne Gilli, Mitglied des FMH-Zentralvorstandes und Departementsverantwortliche Digitalisierung / eHealth wiedergegeben.*

Wie viele Ärzte können mitmachen?

Der Berufsverband hat gemäss eigenen Angaben über 42ʼ000 Mitglieder. Auf die Frage, wie viele Schweizer Ärztinnen und Ärzte nun Covidcodes ausstellen können, schreibt FMH-Vorstandsmitglied Yvonne Gilli: