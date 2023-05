Werden die Medien als «Lügenpresse» abqualifiziert, schadet dies der Demokratie und ihren Institutionen. Das sagte Bundesrätin Karin Keller-Sutter am Swiss Media Forum in Luzern. Sie erklärte ausserdem: Das OK zur Notfusion der CS mit der UBS sei erst kurz vor der Medienkonferenz an jenem dramatischen Sonntag eingetroffen.