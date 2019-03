Herr Rösti, wie Zürich im Frühling wählt die Schweiz im Herbst. Wie stark beunruhigt sind Sie?

Albert Rösti: Wir haben die Wahlen deutlicher verloren als erwartet. Da gibt es nichts schön zu reden. Trotzdem möchte ich der Zürcher Kantonalpartei und den Kandidaten danken: Sie haben enorm viel gearbeitet im Wahlkampf.

Vor Jahresfrist sagten Sie: «Offensichtlich gibt es eine Selbstzufriedenheit – in der Partei, aber auch bei den Wählern». Für einmal gilt die Ausrede also nicht, dass der Erfolg die SVP träge gemacht hat?

Ja, das habe ich nach den Verlusten bei den Zürcher Gemeinderatswahlen gesagt. Dieses Mal war es aber nicht so, unsere Leute haben sich stark engagiert. Von Sättigung keine Spur. Zudem: Die Wahl von Natalie Rickli in den Regierungsrat ist sehr erfreulich. Sie war in diesem Umfeld nicht selbstverständlich. Die SVP konnte die zwei Sitze in der Regierung halten, im Gegensatz zur FDP.

Aber Rickli musste zittern, was doch erstaunlich war für eine solch bekannte Nationalrätin.

Natalie Rickli ist eine sehr profilierte Politikerin. Leute, die sich pointiert äussern, haben es in Majorzwahlen generell nicht so leicht.