53 Ländern haben die körperliche Züchtigung von Kindern gesetzlich verboten – darunter auch Deutschland und Österreich. Die Schweiz zählt nicht dazu. Der Verein «Keine Gewalt gegen Kinder» will dies nun ändern: In einer Petition fordern sie das Recht der Kinder auf eine gewaltfreie Erziehung. Ein ausdrückliges Verbot von Körperstrafen und psychischer Gewalt an Kindern soll im Zivilgesetzbuch verankert werden.

Anderer Meinung ist Aargauer SVP-Nationalrat Ulrich Giezendanner: «Das ist eine weitere Regulierung, die nichts bringt», sagt er im Sonntalk unter der Moderation von Markus Gilli. «Ihr könnt das per Gesetz verbieten. Diejenigen, die das machen, werden das sowieso machen.»