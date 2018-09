Vor 500 frenetischen SVP-Anhängern hat Ueli Maurer in Holziken AG die Haltung des Bundesrats zum EU-Rahmenabkommen dargelegt. Keine einfache Aufgabe, denn SVP-Exponenten, allen voran Christoph Blocher, warnen in drastischen Worten vor dem Abkommen: Nichts weniger als die direkte Demokratie würde preisgegeben.

Ueli Maurer aber plädierte am Donnerstagabend für «Unaufgeregtheit» und warb um Vertrauen in den Bundesrat: Dieser werde einem Rahmenvertrag nur zustimmen, wenn die Souveränität der Schweiz gewahrt bleibe.

Herr Maurer, wie schwer fällt es Ihnen, vor der eigenen Parteibasis die bundesrätliche Europapolitik zu verteidigen?

Ueli Maurer: Es gehört zu meiner Aufgabe, mich an die Regeln zu halten. Das fällt mir gar nicht so schwer, denn ich finde, der Bundesrat steht zurzeit zu Unrecht in der Kritik: In den entscheidenden Fragen hat der Bundesrat bislang die Linie gehalten und keine Zugeständnisse an die EU gemacht.

Also ist der Alarmismus der SVP – «die Demokratie wird abgeschafft!» – verfehlt?

Die Partei hat eine andere Aufgabe als der Bundesrat. Sie muss bei ihren Kernthemen aufmerksam sein. Doch in unserer direkten Demokratie müssen wir uns als Bürger keine Sorgen machen, denn was immer in Bern beschlossen wird: Am Ende werden sie darüber abstimmen können.