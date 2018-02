In Crans-Montana, über dem Rhonetal, ist die Luft frisch. Ein tiefer Atemzug da oben, Susanne Ruoff könnte ihn gebrauchen. Denn anders als an ihrem Wohnort wird die Luft für die Post-Chefin in Bern immer dünner.

Über 78 Millionen Franken an Subventionsgeldern hat die Postauto AG mit Buchhaltungstricks von Bund und Kanton zu viel eingesteckt. Fest steht mittlerweile: Chefin Ruoff wusste mehr, als sie Anfang Woche eingestand. Transparenz sieht anders aus. Das verwundert, wird sie von Weggefährten als direkt und kommunikativ beschrieben. Diverse Politiker fordern nun ihren Rücktritt. Verwaltungsratspräsident Urs Schwaller versteckt sich bislang hinter einem verklausulierten Statement.

Zentralisierung als Problem?

Susanne Ruoff, die einstige IBM-Managerin, ist eine Businessfrau. Die sind in Bundesbern wenig beliebt. Das hat die Post-Chefin mehrfach zu spüren bekommen. Ruoff steht seit fünfeinhalb Jahren an der Spitze des gelben Riesen. Das Kerngeschäft mit Brief und Paketen schrumpft seit Jahren. Sie trimmt den Konzern auf Effizienz. Dabei hat sie sich an heilige Kühe des Service public herangewagt. Bis 2020 wird sie das Poststellennetz stark verkleinern. Sie hat einen Konzernumbau eingeleitet, der die Verwaltung aller Geschäftsfelder zentralisiert, die Macht am Hauptsitz bündelt. Gleichzeitig hat sie zahlreiche Projekte lanciert, um die Post in die digitale Zukunft zu führen.