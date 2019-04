Jetzt hat die Jugendanwaltschaft Limmattal/Albis die Strafverfahren abgeschlossen, wie diese auf Anfrage bestätigt. Einen männlichen Jugendlichen aus Dietikon ZH hat sie per Strafbefehl wegen Nötigung verurteilt. Eine weibliche Jugendliche, ebenfalls aus Dietikon, hatte sie zudem bereits vor Monaten wegen versuchter Drohung und Beschimpfung sanktioniert. Die Strafe ist in beiden Fällen dieselbe: eine persönliche Leistung. In der Regel handelt es sich dabei um gemeinnützige Arbeitseinsätze von wenigen Tagen.

In der Mobbing-Falle

Um die Vorwürfe zu verstehen, muss man die Vorgeschichte kennen. Zur Eskalation kam es wegen einer Intrige. Céline verliebte sich in einen Jugendlichen, der zuvor mit einer früheren Kollegin von ihr zusammen gewesen war. Diese wurde eifersüchtig. Der Junge nutzte die Konstellation für ein perfides Doppelspiel aus.

Es begann mit einem Foto aus Célines Kinderzimmer. Sie sass in Shorts und T-Shirt auf ihrem Bett und machte ein Selfie in einer freizügigen Pose. Es war kein pornografisches Bild, doch es war nicht für fremde Augen bestimmt. Nur für ihren Angehimmelten. Dieser leitete es jedoch seiner Ex-Freundin weiter. Zwei Wochen bevor sich Céline das Leben nahm, hatte die Ex das Bild auf Snapchat verbreitet. Der Junge setzte Céline danach unter Druck, ihm weitere Fotos von ihr zu schicken – sonst würde er seine Ex mit weiterem Bildmaterial beliefern.

Zuerst eskalierte der Streit online. Dutzende Jugendliche, die sich in der realen Welt teilweise noch nie begegnet waren, heizten den Konflikt auf Social-Media-Plattformen an.

Am zweitletzten Tag in Célines Leben fand die Badenfahrt statt, ein Volksfest. Der Streit verlagerte sich vom Internet auf die Strasse. Céline wurde von ihrer Ex-Kollegin mit Sprüchen über ihre Affäre vor einer Gruppe blossgestellt.

Die Folgen von Cybermobbing sind weitreichender als jene von herkömmlichem Mobbing. Online ist die Verletzung der Intimsphäre schmerzhafter, weil sie vor einem grösseren Publikum stattfindet. Im Fall Céline kam beides zusammen.

Erziehung statt Sühne

Sarah Reimann, die Sprecherin der Jugendanwaltschaft, sagt: «Untersuchungen in solch tragischen Fällen sind bei allen Beteiligten mit vielen Emotionen verbunden und gestalten sich dementsprechend aufwendig und herausfordernd.» Das Jugendstrafrecht sei ein Erziehungsstrafrecht und habe das Ziel, weitere Delikte zu verhindern. Reimann: «Diese Grundausrichtung führt dazu, dass allfälligen Wünschen nach Sühne und Vergeltung, so nachvollziehbar sie auch sein mögen, kaum entsprochen werden kann.»