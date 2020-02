Suizid nach Cybermobbing: Was Célines Freundinnen von der heutigen Gerichtsverhandlung erwarten

Céline Pfister aus Spreitenbach nahm sich mit 13 Jahren das Leben. Zuvor war sie auf Social-Media-Plattformen Opfer von Mobbing geworden. Der Fall ging um die Welt und löste grosse Bestürzung aus. In der Schweiz war es der erste Vorfall dieser Art, der öffentlich diskutiert wurde.

Heute Nachmittag wird der Fall vor dem Jugendgericht Dietikon verhandelt. Normalerweise werden Verfahren gegen Jugendliche nicht öffentlich verhandelt. Das Gericht macht in diesem Fall wegen des öffentlichen Interesses eine Ausnahme. Den Antrag dazu hat die Redaktion von CH Media gestellt. Allerdings sind nur Medienschaffende zugelassen und dies mit grossen Einschränkungen. Sie müssen den Saal immer wieder verlassen. Das Gericht will so die Persönlichkeitsrechte des beschuldigten Jugendlichen schützen.

Vor Gericht steht der Junge, in den Céline verliebt war. Er hatte sie unter Druck gesetzt, erotische Bilder von sich zu schicken. Eines der Bilder leitete er an seine Ex-Freundin weiter, die es auf der Social-Media-Plattform Snapchat verbreitete und sich darüber lustig machte. Zwei Wochen später nahm sich Céline das Leben.

Zehn Tage Strafarbeit: «Das ist nichts»

Célines Eltern werden auf ihrem Weg ins Gericht von Freundinnen ihrer Tochter begleitet. Diese müssen während der Verhandlung draussen bleiben. Vor dem Gerichtsgebäude sagen sie, was sie vom Prozess erwarten und weshalb ein Arbeitseinsatz aus ihrer Sicht keine Strafe ist.

Die Freundinnen sagen: «Wir fordern eine gerechte Strafe.» Der Jugendliche musste einen gemeinnützigen Arbeitseinsatz von zehn Tagen leisten. «Das ist nichts. Wir arbeiten jeden Tag», meinen die Kolleginnen der Verstorbenen. Eine derartige Strafe würde Cybermobbing sogar fördern, weil alle Täter wüssten, dass sie nichts zu befürchten hätten.

Update folgt.