Suizid nach Cybermobbing: Die Eltern von Céline fordern ein Gesetz wie in Österreich

Die Eltern setzen sich an den Küchentisch und erzählen. Sie haben ihren eigenen Weg gefunden, um das Unfassbare zu verarbeiten. Sie widmen ihr Leben dem Kampf gegen Cybermobbing. Wenn er auch nur einer einzigen anderen Person helfen sollte, lohne er sich, sagen sie. Sie verstehen nicht, dass die Täter nur mit kurzen Arbeitseinsätzen bestraft werden. «Was ist denn das für eine Message an die Jungen?», sagen sie.

Nadya und Candid Pfister leben in einer Gedenkstätte. In ihrer Wohnung hängen überall Bilder ihrer verstorbenen Tochter Céline. Auf allen Ablageflächen stehen Andenken, Kerzen, Engel. Célines Platz am Küchentisch ist immer noch reserviert für sie. Daneben liegen ihre iPhone-Kopfhörer, ohne die sie das Haus nie verlassen hat. Sie sehen aus, als seien sie nur rasch hingelegt worden. Dieses Jahr jährt sich der Todestag zum dritten Mal.

Die Eltern machen einen Vorschlag, wie das Schweizer Strafgesetzbuch ergänzt werden könnte: mit einem eigenen Straftatbestand gegen Cybermobbing. Die Vorlage liefert Österreich. Das Nachbarland hat 2016 einen entsprechenden Gesetzesartikel eingeführt. Seither gehen gestützt darauf rund 300 Anzeigen pro Jahr ein, wovon gemäss der Kriminalstatistik drei Viertel von der Polizei aufgeklärt werden.

Strafbar macht sich in Österreich, wer eine Person für eine grössere Zahl von Menschen wahrnehmbar in ihrer Ehre verletzt oder Tatsachen oder Bilder des «höchstpersönlichen Lebensbereiches» ohne Einverständnis verbreitet. Das Opfer muss dabei in der Lebensführung unzumutbar beeinträchtigt werden. Hat die Tat einen Suizid oder einen Suizidversuch zur Folge, so ist eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren vorgesehen. Die Tat wird als Offizialdelikt eingestuft, sie muss also von Amtes wegen verfolgt werden.

In der Schweiz hat man bisher von einer expliziten Regelung abgesehen, weil Cybermobbing weitgehend durch bestehende Straftatbestände wie Nötigung, Drohung oder Beschimpfung geahndet werden kann.

Doch es gibt auch einige Fälle, die durch die heutige Regelung nicht abgedeckt werden. Im Fall Céline wurde die Mobberin nur in einem Fall verurteilt. Das Verfahren wegen eines Drohvideos gegen eine andere Jugendliche («Du wirst genau so sterben wie Céline») wurde hingegen wegen einer Formalie eingestellt. Das Opfer hatte nämlich nur eine Täterin angezeigt, obwohl zwei Täterinnen involviert waren. Die Staatsanwaltschaft stufte den Strafantrag deshalb als ungültig ein und legte den Fall zu den Akten.