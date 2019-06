SVP: die Wiederholungstäter

Sie hat es wieder getan. Die SVP hat diese Woche ihr neues Wahlkampf-Lied präsentiert. Nachdem die Partei vor vier Jahren zuerst den Schlager «Wo e Willy isch, isch ou e Wäg» und dann die von DJ Antoine inspirierte Techno-Nummer «Welcome to SVP» auf das Volk losliess, wird nun der gänzlich harmlose «Sünneli-Song» getanzt. Die beruhigende Botschaft: «Und s’Sünneli – gaht jede Morge wieder uf!». Der Song feierte am Dienstag in Bern Premiere, allerdings brauchte es dafür ein grosses Polizeiaufgebot, nachdem Störenfriede zur «Wasserschlacht gegen die SVP» aufgerufen hatten.