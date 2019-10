Roberto Cirillo empfängt in seinem Büro im Post-Hauptgebäude in Bern Wankdorf. Am Sitzungstisch steht ein grosses gelbes Post-Plakat, auf das «Roberto» gedruckt ist. Es war sein Geschenk für den Einstieg als Post-Chef. Ist es in Ordnung, wenn wir das Gespräch auf Hochdeutsch führen? Roberto Cirillo: Wie Sie möchten. Mundart. Hochdeutsch. Wir könnten Sie auch auf Italienisch, Spanisch, Französisch oder Englisch befragen? Natürlich. Aber meine Arbeitssprache ist Deutsch. Das passt perfekt. Dass Sie fünf Sprachen sprechen, passt in der viersprachigen Schweiz sehr gut zu einem Konzernleiter eines bundesnahen Betriebs? Es ist sehr schön, mit den Mitarbeitern in ihrer eigenen Sprache reden zu können. Das baut Barrieren ab. Sie sind nun ein halbes Jahr im Amt. Wie umschreiben Sie in drei Worten, was die Post ist? Zuverlässigkeit ist sicher ein Element. Wichtig ist auch Verbundenheit und Identität. Und drittens sind wir sehr innovativ und erfolgreich unterwegs. Definitiv erfolgreicher, als jedes andere Postunternehmen in Europa, wohl sogar weltweit. Denn am Mittwoch wurde die Schweizer Post wieder zur besten der Welt gekürt. Wie soll die Post aussehen, wenn Sie sie dereinst verlassen? Die Post soll in 10 oder 15 Jahren noch immer ein sehr relevantes Unternehmen sein für die Schweiz. Können Sie diese Post der Zukunft genauer skizzieren? Wir haben zwei grosse Herausforderungen. Einerseits garantiert die Post den sicheren, zuverlässigen und vertraulichen Transport von Informationen für die Bevölkerung, für Unternehmen und Organisationen. In 15 Jahren wird dieser Transport zum grossen Teil digital stattfinden. Und die zweite Herausforderung? Sie betrifft die Logistik. Die Post ist das Logistik-Rückgrat der Schweiz. Hier steigen die Anforderungen massiv. Stichworte dafür sind E-Commerce und M-Commerce, also Onlinehandel auf mobilen Geräten wie etwa das Handy. Wenn wir es schaffen, diese beiden Bereiche zukunftsfähig zu machen, leisten wir einen gewaltigen Beitrag an die Schweizer Volkswirtschaft. Was planen Sie bei der Logistik? Die Paketmengen wachsen sehr stark. Wir müssen deshalb neue Kapazitäten schaffen. Das tun wir mit unseren regionalen Verteilzentren im Tessin, in Graubünden und im Wallis. Sie werden es uns ermöglichen, neue Dienstleistungen anzubieten wie die flächendeckende Lieferung am selben Tag. Es gibt aber noch eine andere Herausforderung. Welche? Die letzte Meile. Um in den Städten Pakete und Waren auf der letzten Meile an die Kunden zu bringen, müssen wir noch feiner verästelte Netze aufbauen. Es braucht logistische Plattformen, um die Nachfrage der Zukunft bewältigen zu können. Wie viele solche Plattformen braucht es für eine Stadt? In der Stadt Zürich braucht es wahrscheinlich Dutzende von Standorten. Pakete und Waren werden von diesen Standorten nachhaltig zu den Kunden geliefert, zum Beispiel mit Velokurieren des Technologieunternehmens notime. Wie muss man sich eine solche Plattform vorstellen? Mit dem Standort ist sie zwar physisch vorhanden. Der Warenfluss wird aber durch digitale Netze gesteuert.

Ein Tessiner in Bern Roberto Cirillo (48) stammt aus Novazzano TI und ist verheiratet. Seit April ist er neuer Konzernleiter der Post. Er ist Maschinenbauingenieur ETH, war an der ETH auch Forscher und Lehrbeauftragter und absolvierte das Advanced Management Program der Columbia Business School in New York. Cirillo, früher McKinsey-Berater, war in seiner Laufbahn CEO der britischen Spitalgruppe Optegra. Er leitete dann auch die Aktivitäten des Dienstleistungsunternehmens Sodexo in Frankreich. Er ist seit 2018 Verwaltungsrat der Croda International Plc.

In den grösseren Schweizer Städten müssen also weit über hundert Plattformen aufgebaut werden? Eine hohe Dichte ist tatsächlich wichtig, so verkürzen wir die Lieferzeiten. Doch das sind Zukunftsszenarien. Gibt es bei der Logistik noch weitere Herausforderungen? Wir müssen verstärkt eine Logistik ins Ausland aufbauen – und vom Ausland zurück in die Schweiz. Seit einiger Zeit haben wir den Gateway to China, das Tor für die Schweizer KMU nach China. Nach dieser Logik sollten wir ein Tor in die ganze Welt aufbauen, damit die Schweiz ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit auch in Zukunft sicherstellen kann. Heisst das: Sie wollen ein weltweit tätiges Logistikunternehmen kaufen? Nicht unbedingt. Es geht nicht um Expansion. Es geht darum, dass wir für die Schweiz die entsprechenden Kanäle ins Ausland sichern, damit wir die Schweizer Unternehmen ins Ausland begleiten können. Das kann über Partnerschaften geschehen oder über Zukäufe.