Der Einsatz war am Nachmittag noch im Gang. Nach Informationen des Lenker Gemeindepräsidenten René Müller entgleiste der Bahnwagen der Montreux-Berner Oberland-Bahn (MOB) wegen einer Windböe.

An der Lenk will Bundesrat Johann Schneider-Ammann am Mittwochnachmittag das 77. Jugendskilager eröffnen. Aufgrund der böenartigen Winde mit starkem Regenschauer wurde die Feier bereits vom Kronenplatz in die Mehrzweckhalle des Simmentaler Dorfes verlegt.