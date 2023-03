Sturmböen Zwei Züge im Kanton Bern entgleist: Polizei bestätigt 12 Verletzte, darunter drei Kinder Auf der RBS-Strecke zwischen Solothurn und Bern ist am Freitagnachmittag ein Zug entgleist. Derzeit ist die Linie unterbrochen. Bei einer weiteren Zugentgleisung in Lüscherz sind mehrere Personen verletzt worden, wie die Kantonspolizei Bern gegenüber mehreren Medien bestätigt. Schuld sind anscheinend Sturmböen.

Ein Zug der RBS ist am Freitagnachmittag in Büren zum Hof entgleist. Bild: zvg

Am Freitagnachmittag ist ein RBS-Regionalzug zwischen Solothurn und Bern verunfallt. In der Nähe des Bahnhofs Büren zum Hof ist ein Teil des RBS-Zugs entgleist, wie RBS-Mediensprecher Stefan Häberli sowie die Kapo Bern bestätigen. Derzeit ist der Bahnbetrieb komplett eingestellt. Als Grund wird in der Meldung im RBS-Störungsdienst der Sturm genannt – starke Sturmböen und Regen zogen am Freitagnachmittag über die Region. Die genauen Umstände sind unklar.

Die Kantonspolizei Bern bestätigt, dass in der Nähe des Bahnhofs Büren zum Hof ein Zug entgleist sei. Die entsprechende Meldung ging um 16.50 Uhr ein. Weitere Abklärungen laufen. Ein Passagier berichtet, dass der Zug plötzlich gewackelt habe und schliesslich der vordere Teil der Zugskomposition umgekippt sei.

In #BürenzumHof läuft aktuell ein Einsatz wegen eines entgleisten RBS-Zuges. Es gibt mehrere Verletzte, darunter mind. eine schwerverletzte Person. In #Lüscherz ist ein Teil eines ASM-Zuges entgleist. Hier wurden ebenfalls mehrere Personen verletzt. Wir informieren wieder. — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) March 31, 2023

Im entgleisten Zug sind gemäss Kantonspolizei Bern 12 Personen verletzt worden. Darunter sind drei Kinder. Diverse Rettungskräfte sind vor Ort: Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen, Helikopter der Rega.

Die Medienstelle der RBS bestätigt, dass der Zugunfall wahrscheinlich aufgrund des starken Windes passiert sei. Inzwischen ist der Zug vollständig evakuiert worden. Nach derzeitigem Wissenstand gibt es eine schwer- sowie mehrere leichtverletzte Personen. Auch nachfolgende Züge auf der Strecke wurden angehalten und die Passagiere warten auf die Bahnersatzbusse.

im grosse moos zwüsche lüscherz u siselen hets dr moosrugger us dä schine gluftet..

so öpis ha ig no niä gseh. pic.twitter.com/i2DIeoafEN — fabio albanese (@branko_8_5_80) March 31, 2023

Auch im Seeland bei Lüscherz entgleiste am Freitagabend ein Zug, wobei nach Angaben der Kantonspolizei Bern mehrere Personen verletzt worden sind. Gemäss dem Seeländer Newsportal «Ajour» wird der Sturm als Ursache für den Unfall vermutet, welcher den hinteren Zugteil auf die Seite gekippt habe.

Die Verletzten wurden inzwischen ins Spital überführt, wie eine «Bieler Tagblatt»-Reporterin vor Ort festgestellt hat. Gemäss «20 Minuten», das sich auf Angaben der Feuerwehr bezieht, gibt es vier Verletzte.