Das neue Jahr begann stürmisch: Am 3. Januar fegte «Burglind» über die Schweiz hinweg. Das Sturmtief fällte Bäume und beschädigte Häuser und Fahrzeuge. Allein im Kanton Aargau wird die Schadenssumme von der Aargauischen Gebäudeversicherung auf 12 bis 14 Millionen Franken geschätzt. Im Kanton Solothurn hat der Sturm Schäden in der Höhe von 10 Millionen Franken verursacht, in beiden Basel sind es 6 Millionen Franken.

Auf «Burglind» folgte am 16. Januar das Sturmtief Evi, das die Schweiz Böen von bis zu 180 Kilometern in der Stunde brachte. Zum Aufatmen bleibt kaum Zeit, mit «Friederike» bläst schon der nächste Sturm.