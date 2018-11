Balancieren, Purzelbäume schlagen, Hüpfen auf einem Bein sowie vorwärts und rückwärts laufen: Um Bewegung geht es im ersten Teil des Tests. Im zweiten Teil müssen die kleinen Kinder etwas anderes bewegen: Einen Ball auf eine Zielscheibe werfen, fangen, prellen und mit einem Ball am Fuss dribbeln. Das sind die Aufgaben, die gut 400 Kindergärtler im Alter von 4 bis 6 Jahren in einer Turnhalle für eine neue Studie absolvieren mussten. Wissenschaftler der Universität Basel sowie der Pädagogischen Hochschulen Schwyz und Zürich haben dabei die motorischen Basiskompetenzen (Mobak) der 4- bis 6-Jährigen erfasst. Mitgemacht an der Mobak-Studie haben 26 Kindergärten aus der Stadt Zürich und dem Kanton Uri.

Die Wissenschaftler haben erstmals anhand der genannten Aufgaben untersucht, wie geschickt Vorschulkinder in der Schweiz sind. Die Ergebnisse der Pionierarbeit: Die Kindergärtler im Kanton Uri schneiden sowohl mit und ohne Ball signifikant besser ab als die Stadtzürcher Kinder.

Christian Herrmann, Studienmitautor und Sportwissenschaftler am Departement für Sport, Bewegung und Gesundheit der Universität Basel, deutet diesen Befund so: «Wir gehen davon aus, dass die Kinder auf dem Land mehr freien Raum für das selbstständige Spielen und Bewegen vorfinden als die Kinder in der Stadt.» Oder anders formuliert: Zu viel Beton schadet der Geschicklichkeit, Grünfläche aber macht agil.