Selten jubeln Westschweizer so ausgelassen über Entscheide aus Zürich wie am vergangenen Sonntag. Mit dem Ja zum Frühfranzösisch schwappte eine Welle der Erleichterung über die Romandie: «Merci aux Zurichois», twitterte der Walliser SP-Nationalrat Mathias Reynard. «Es lebe die mehrsprachige Schweiz!»

Die Euphorie hatte einen Grund. Bei der Abstimmung ging es um mehr als den Französischunterricht, um mehr als den Sprachenstreit an Schulen. Es ging um die immer wiederkehrende Frage: Wie stark ist der nationale Zusammenhalt? Zu tief haben sich die alten Anekdoten ins kollektive Gedächtnis gebrannt: Schüler, die trotz fünf Jahren Französischunterricht nicht nach dem Weg fragen können. Erwachsene, die noch nie den anderen Landesteil besucht haben. Und natürlich Studenten aus der Deutschschweiz und der Romandie, die sich auf Englisch unterhalten. Doch ausgerechnet die Universitäten, Hochburg des Englischen, eilen nun zur Hilfe.

Die Hochschulen streben einen intensiveren Austausch zwischen den Landesteilen an. Künftig sollen Studenten ihr Austauschsemester nicht zwingend im Ausland absolvieren, sondern einfach in einem anderen Landesteil. Das ist doppelt hilfreich: Erstens lernen die Studierenden Französisch, zweitens bekommen sie ein Gefühl für die Romandie. Zurzeit feilen die Universität Zürich und die Universität Genf an der Umsetzung. Das kann ein gewöhnliches Austauschsemester sein oder ein gemeinsamer, zweisprachiger Master, den Studenten zu gleichen Teilen in Zürich und Genf ablegen.