Sowohl im Geländer des Hafens wie auch in dessen unmittelbarer Umgebung und bis zum See gab es eine elektrische Verbindung, wie die Berner Kantonspolizei und die Regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland am Dienstag mitteilten.

Im Rahmen der Ermittlungen gaben mehrere Personen an, einen Stromstoss verspürt zu haben, als sie den Opfern helfen wollten. Auch gemäss ersten Ergebnissen des Instituts für Rechtsmedizin dürfte ein Stromschlag - direkt oder indirekt - zum Tod der beiden Frauen geführt haben.