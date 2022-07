Stromkrise Den Wasserzins aussetzen für tiefere Strompreise? Die Kantone laufen Sturm gegen diesen Vorschlag FDP-Ständerat Damian Müller will mit dem Wasserzinsgeld die Stromkonsumenten entlasten. Doch er beisst mit seinem Vorschlag auf Granit – bei den Kantonen und auch bei den anderen Parteien.

Blick von einer Drohne auf die Staumauer Muttsee des Pumpspeicherwerks Limmern der Axpo Holding AG in Linthal. keystone / Axpo

Die Kantone müssten nun einen Beitrag leisten, sagte FDP-Ständerat Damian Müller bei CH Media.

«Auf der Bank sitzen und zuschauen, wie die Wasserzinsen sprudeln, geht in einer Krise nicht.»

Müllers Idee: Die Kantone sollen den Wasserzins aussetzen – zu Gunsten der Konsumentinnen und Konsumenten.

FDP-Ständerat Damian Müller. keystone

Bei den Gebirgskantonen kommt der Vorschlag nicht gut an. «Er ist reine Symbolpolitik, er zielt an der aktuellen Grundproblematik – der Versorgungssicherheit – völlig vorbei», sagt Fadri Ramming, Generalsekretär der Konferenz der Gebirgskantone. Der Strompreis steige eben gerade nicht wegen der Wasserzinsen. «Diese sind nämlich konstant und machen für die erneuerbare Wasserkraft nur gerade 1,5 Rappen aus – bei einem Strompreis von durchschnittlich etwa 21 Rappen pro Kilowattstunde.»

Dass die Gebirgskantone den Vorschlag ablehnen, ist wenig überraschend. Es sind vor allem die Bergkantone Uri, Graubünden, Tessin und Wallis, die mit Bern und dem Aargau 80 Prozent der Wasserkraftproduktion leisten und vom Wasserzins profitieren.

«Das lässt sich kaum rechtfertigen»

Kritisch äussert sich aber auch die Konferenz Kantonaler Energiedirektoren, ein Verbund aller 26 Kantone. «Vom Verzicht auf den Wasserzins wären einseitig die Standortkantone und -gemeinden betroffen, schwergewichtig Gebirgsregionen», sagt Generalsekretär Jan Flückiger. «Es lässt sich kaum rechtfertigen, wieso ausgerechnet und ausschliesslich diese Regionen auf Einnahmen verzichten sollten.» Der Vorschlag Müllers wirke nicht ganz durchdacht.

Dazu komme, dass die Grosshandelspreise derzeit mit 40 Rappen pro Kilowattstunde etwa zehnmal höher lägen als in den Vorjahren. «Ein temporärer Verzicht auf den Wasserzins würde rund 1,5 Rappen pro Kilowattstunde ausmachen, jedoch nur auf einen sehr kleinen Teil des in der Schweiz verkauften Stroms», sagt Flückiger. «Nämlich nur auf den Anteil Strom aus Schweizer Wasserkraft, der in der Grundversorgung an Haushalte verkauft wird.»

Auch die Parteien haben grosse Vorbehalte

Auch aus den Parteien erhält Müller mit seiner Idee nur Absagen. Er sei zwar mit allen anderen Vorschlägen Müllers einverstanden, sagt GLP-Nationalrat Martin Bäumle. Wie etwa bei Reduktionen im Gasverbrauch und bei der Restwassermenge. Aber nicht mit jenem zum Wasserzins.

«Das ist kein fairer Deal. Weshalb sollten die Bergkantone auf den Wasserzins verzichten, um den Strompreis tiefer zu halten?»

Er sei klar gegen Energiesubventionen. Bäumle: «Höhere Energiepreise führen dazu, dass wir alle sorgsamer mit Strom und Gas umgehen.»

Grünen-Nationalrat Bastien Girod betont, dass die Förderung der Solarkraft und der Wasserkraft mit der Weiterführung der Wasserzinsen bis 2030 ein Kompromiss sei. Er hält es für «nicht zielführend», nun die Aussetzung der Wasserzinsen zu fordern. «Konsumentinnen sollten über die Krankenkassenprämie entlastet werden.»

Für Mitte-Ständerat Beat Rieder steht dieser Vorschlag «völlig quer» in der Landschaft. «Er zieht nur Konflikte nach sich in einer Situation, in der wir die Wasserkraft ausbauen müssen», sagt er, der im Parlament dafür sorgte, dass der Wasserzins bis 2030 verlängert wurde.

«Wir müssen so schnell wie möglich so viel Energie wie möglich produzieren», betont Rieder. «Das geht nur mit den Gebirgskantonen, die vermutlich auch einen Grossteil der Solarenergie-Produktion tragen müssen.» Zu ihnen müsse man nun wirklich Sorge tragen.