Sichtbarkeit, so heisst die neue Losung der Frauen im Parlament. Wenn immer der Männer- dominierte Ständerat über sogenannte Frauenthemen diskutiert, dann setzen sich Nationalrätinnen in den Ständeratssaal, um der Debatte beizuwohnen. Abgeschaut haben sie sich diese Art von Druckaufsetzen bei den Bauernvertretern, die diese Praxis seit Jahren erfolgreich anwenden. Der Ständerat stand diese Woche unter besonderer Beobachtung, am Mittwoch entschied er über eine Soft-Frauenquote für Firmen.

Gestern über eine Volksinitiative für einen vierwöchigen Vaterschaftsurlaub und einen indirekten Gegenvorschlag von zwei Wochen. Im Nachgang zum Frauenstreik – ja, auch er war wieder ein Thema – eine besonders delikate Angelegenheit. Es war wohl kein Zufall, dass der Debatte auf der Zuschauertribüne Familien mit Kindern beiwohnten: Druck durch Sichtbarkeit eben.

«Tiefstes 19. Jahrhundert!»

Heute haben Väter keinen gesetzlichen Anspruch auf einen Vaterschaftsurlaub. Dass sich dies ändern soll, war im Ständerat unbestritten. Nur Peter Föhn (SVP/SZ), selbst Unternehmer, sah in der aktuellen Situation kein Problem: «Gute Arbeitnehmer mit ebenso guten Arbeitgebern finden immer tragbare Lösungen, wenn sie nur irgendwie wollen.» Er appellierte an die Eigenverantwortung und an flexible Lösungen.