Stéphanie Berger ist frisch verliebt: Gefunkt hat es dank Corona

(mg) Ohne Corona hätte man sich wohl nicht gefunden, sagte Berger (42) in der Radiosendung «Persönlich» auf SRF1. Wer der neue Mann sei und wie man sich kennenlernte, wollte sie nicht verraten. Nur so viel: «Er arbeitet in der Immobilienbranche.»

Grosse Freude habe auch ihr Sohn. Er hat gesagt: «Mami, endlich muss ich mir keine Sorgen mehr um dich machen.» Berger trennte sich 2012 von ihrem damaligen Mann, dem Vater des Kindes.