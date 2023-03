Störung Bahnverkehr zwischen Basel und Olten derzeit stark eingeschränkt – Dauer voraussichtlich bis Mitternacht Eine technische Störung an der Bahnanlage sorgt derzeit für Ausfälle und und Verspätungen. Auch der Fernverkehr ist betroffen. Reisende von und nach Basel sollten Ausweichrouten benutzen.

Das Warten auf den nächsten Zug könnte derzeit etwas länger dauern. Valentin Flauraud / KEYSTONE

Der Zugverkehr zwischen Basel und Olten ist im Moment stark eingeschränkt. Grund dafür ist eine technische Störung an der Bahnanlage Liestal. Die betroffene Verbindungen sind: ICE, TGV, IC3, IC, IC21, IR26, IR37, IR27, S3.

Laut SBB sind Bahnersatzbusse zwischen Lausen und Füllinsdorf organisiert. Es ist aber mit Wartezeiten zu rechnen. Reisende im Fernverkehr werden gebeten, Ausweichrouten zu benutzen.

- Reisende von Basel SBB nach Biel/Bienne reisen via Delémont

- Reisende von Basel SBB nach Luzern, Arth-Goldau, Bellinzona, Lugano und Milano Centrale reisen via Zürich HB.

- Reisende von Basel SBB nach Olten und Bern reisen via Brugg AG.

- Reisende von Lenzburg und Aarau nach Basel SBB reisen via Brugg AG.

- Reisende von Bern nach Basel SBB reisen via Delémont.

- Reisende von Solothurn nach Basel SBB reisen via Moutier.

Die SBB rechnet damit, dass die Störung bis Mitternacht dauert und verweist darauf, dass der Online-Fahrplan konsultiert werden soll. (ama/pin)