Stimmen zur Initiative für mehr Staat beim Wohnen: Ist der Systemwechsel notwendig oder schädlich?

Pro: «Vorkaufsrecht für Kantone und Gemeinden»

Die Bundesverfassung schreibt vor, dass Bund und Kantone sich dafür einsetzen müssen, dass «Wohnungssuchende für sich und ihre Familie eine angemessene Wohnung zu tragbaren Bedingungen finden können» (Art. 41). Die Initiative setzt diesen Verfassungsauftrag endlich um. Denn obwohl die allgemeine Wohnungsleerstandquote gestiegen ist, gibt es in Städten und Agglomerationen immer weniger bezahlbare Wohnungen.

Seit 2005 sind die Mietwohnungspreise gesamtschweizerisch um 18 Prozent gestiegen – trotz geringer Teuerung und sinkendem Hypothekar- und Referenzzinssatz. Dies ist vor allem für junge Leute, Personen im Rentenalter und Familien ein grosses Problem, denn die Miete belastet das Haushaltsbudget stark.

Die Initiative verpflichtet den Bund, dafür zu sorgen, dass zehn Prozent der neu gebauten Wohnungen gemeinnützig sind. Die Mieten der gemeinnützigen Wohnbauträger sind im Schnitt etwa 20 Prozent günstiger. Gemeinnützige vermieten nach dem Prinzip der Kostenmiete und verrechnen nur die effektiven Kosten (Unterhalt, Amortisation, Verzinsung, Verwaltung). Überrissene Renditen sind nicht möglich.

Auch die Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus ist eine Verfassungsaufgabe (Art. 108). Das aktuelle Instrument – der Fonds de Roulement – reicht aber nicht, um den Anteil der gemeinnützigen Wohnungen zu erhöhen. Den gemeinnützigen Wohnbauträgern fehlt es an Bauland. Die Initiative ermöglicht den Kantonen und Gemeinden die Einführung eines Vorkaufsrechts. Will jemand ein Grundstück verkaufen, so kann die öffentliche Hand dieses zum selben Preis kaufen, zu dem ein Dritter es gekauft hätte. Von Wohnungsknappheit betroffene Gemeinden können auf dem Land selber günstige Wohnungen bauen oder es im Baurecht an gemeinnützige Wohnbauträger abgeben.

Energetische Sanierungen sind für den Klimaschutz wichtig. Fördergelder helfen, sie finanziell tragbar zu machen. Doch leider erhalten Wohneigentümer heute auch dann Subventionen, wenn sie ihre Liegenschaft leerkündigen und die energetischen Sanierungen als Vorwand für einen saftigen Mietaufschlag brauchen. Dieser Unsitte schiebt die Initiative einen Riegel – denn solche Sanierungen erhöhen einzig die Rendite der Vermieterinnen und Vermieter.

Contra: «Erstellung von günstigem Wohnraum wird erschwert»