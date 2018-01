Was danach kommt, weiss niemand: Stimmen Volk und Stände der No-Billag-Initiative am 4. März zu, bricht in der Schweiz eine neue Medien-Ära an. Durch den Wegfall der SRG entstünde in der hiesigen Medienlandschaft ein Vakuum. Wer dieses füllen könnte – dazu kursieren verschiedene Theorien.

Linke Politiker befürchten, dass SVP-Übervater Christoph Blocher seine Medienmacht weiter ausbauen würde. Zuverlässig taucht das Schreckensgespenst der «Blocherisierung» in jeder Billag-Debatte auf. Andere Beobachter spekulieren darauf, dass private Schweizer Fernsehstationen in die Bresche springen.

So liebäugelten Regionalsender in der «SonntagsZeitung» damit, «verstärkt in Inhalte zu investieren, die heute die SRG besetzt». Etwa in Rechte für Eishockey- oder Fussball-Übertragungen. Ähnliche Absichten tat in der «Schweiz am Wochenende» auch Dominik Kaiser, Chef des Schweizer Privatsenders 3+, kund. Er würde bei einem Aus der SRG vor allem den Unterhaltungsbereich weiter ausbauen.

«Weltführender Medienkonzern»

Noch kaum auf dem Radar ist derweil ein anderer Player: Der Getränkegigant Red Bull. Neben klebrigen Energydrinks produziert der Konzern längst auch Medieninhalte – und zwar im grossen Stil. Vor zehn Jahren gegründet, verfügt das Red Bull Media House inzwischen über ein Netzwerk von Büros, Partnern und Korrespondenten in mehr als 160 Ländern sowie über Kanäle in 36 Sprachen. Auf seiner Website bezeichnet es sich selber als «einen der weltführenden Medienkonzerne für Premium-Inhalte.»