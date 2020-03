Sterblichkeitsrate: Wie tödlich ist das Corona-Virus wirklich?

Nun hat also auch in der Schweiz das Corona-Virus zu einem Todesfall geführt. Am Donnerstag verstarb eine 74-Jährige Frau im Universitätsspital Lausanne. Aufgrund der über hundert Infizierten in der Schweiz, darf das nicht verwundern. Doch wie gefährlich ist das Virus wirklich, wie hoch ist seine Sterblichkeitsrate?

In der Schweiz haben sich bisher 210 Menschen mit der Krankheit angesteckt (Stand Freitagabend). Bei einem Todesfall hiesse das, dass die Mortalitätsrate bei 0,8 Prozent liegt. Eine solche Berechnung ist aber Unsinn, da die Anzahl Fälle statistisch gesehen zu klein sind. Weltweit gibt es laut Weltgesundheitsorganisation 98'202 bestätigte Ansteckungen, wovon 3381 tödlich verliefen. Das ergibt eine Sterblichkeitsrate von 3,4 Prozent (Anzahl Todesfälle geteilt durch Anzahl Ansteckungen). Je nach Land variiert dieser Wert aber. So beträgt er etwa in Italien 3,8 Prozent.

Diese Zahl ist aber irreführend: «Es gibt immer einen zeitlichen Verzögerungseffekt», sagt Manuel Battegay, Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Spitalhygiene am Universitätsspital Basel. Von der Ansteckung bis zu einem möglichen Todesfall, dauert es mehrere Tage oder sogar Wochen. Ausserdem wird bei dieser Zahl die Dunkelziffer nicht berücksichtigt.

Eine Vielzahl von Menschen wird sich mit dem Virus infiziert haben, ohne dass ihre Fälle gemeldet worden wären. Vielleicht haben sie Symptome verspürt wurden aber nicht getestete. Vielleicht verlief das Virus bei ihnen aber auch so harmlos, dass sie keine Symptome verspürt haben. Die Dunkelziffer ist, entscheidend, um zu bestimmen, wie gefährlich die Krankheit wirklich ist.