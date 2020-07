(mwa) Wer am Samstag in den Süden fährt, muss sich am Gotthard gedulden. Der TCS meldete am Morgen bis zu vier Kilometer Stau zwischen Amsteg und Göschenen. Der Zeitverlust betrug bis zu 40 Minuten. Die Einfahrt Göschenen war gesperrt. Am Nachmittag war die Kolonne noch zwei Kilometer lang, der Zeitverlust betrug höchstens 20 Minuten.

Im Vergleich zum Vorjahr fiel der Stau bisher allerdings kurz aus: Am Samstag, 13. Juli 2019, staute sich der Verkehr auf einer Länge von bis zu 13 Kilometern.